Найден автомобиль сбежавшего мигранта, который зарезал москвича

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Брошенная машина на улице Пушкина. Екатеринбург, bmw, вандализм, бмв, руль, разбитая машина, угон, автокража
Мигрант убил 24-летнего москвича и скрылся Фото:

Автомобиль мигранта, который зарезал жителя Москвы, найден. Мужчину ищут правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Брошенный автомобиль „БМВ“ был обнаружен на ул. Новороссийская», — заявили представители прокуратуры. Об этом они написали в своем telegram-канале.

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Машину нашли в дух километрах от места убийства 24-летнего москвича. В авто лежал пистолет Макарова и нож, которым было совершено убийство, передает telegram-канал Shot.

Ранее мигрант по имени Шахин зарезал россиянина во дворе многоквартирного дома в Москве. Сообщается, что это произошло из-за замечания о неправильной парковке авто.

Шахин скрылся с места преступления. СК Москвы возбудил уголовное дело. Отмечается, что мужчина находился в РФ нелегально.

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Автомобиль мигранта, который зарезал жителя Москвы, найден. Мужчину ищут правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Брошенный автомобиль „БМВ“ был обнаружен на ул. Новороссийская», — заявили представители прокуратуры. Об этом они написали в своем telegram-канале. Машину нашли в дух километрах от места убийства 24-летнего москвича. В авто лежал пистолет Макарова и нож, которым было совершено убийство, передает telegram-канал Shot. Ранее мигрант по имени Шахин зарезал россиянина во дворе многоквартирного дома в Москве. Сообщается, что это произошло из-за замечания о неправильной парковке авто. Шахин скрылся с места преступления. СК Москвы возбудил уголовное дело. Отмечается, что мужчина находился в РФ нелегально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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