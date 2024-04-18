Найден автомобиль сбежавшего мигранта, который зарезал москвича

Автомобиль мигранта, который зарезал жителя Москвы, найден. Мужчину ищут правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Брошенный автомобиль „БМВ“ был обнаружен на ул. Новороссийская», — заявили представители
Машину нашли в дух километрах от места убийства 24-летнего москвича. В авто лежал пистолет Макарова и нож, которым было совершено убийство, передает telegram-канал Shot.
Ранее мигрант по имени Шахин зарезал россиянина во дворе многоквартирного дома в Москве. Сообщается, что это произошло из-за замечания о неправильной парковке авто.
Шахин скрылся с места преступления. СК Москвы возбудил уголовное дело. Отмечается, что мужчина находился в РФ нелегально.
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