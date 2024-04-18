Найден автомобиль сбежавшего мигранта, который зарезал москвича

18 апреля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Мигрант убил 24-летнего москвича и скрылся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автомобиль мигранта, который зарезал жителя Москвы, найден. Мужчину ищут правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Брошенный автомобиль „БМВ“ был обнаружен на ул. Новороссийская», — заявили представители прокуратуры . Об этом они написали в своем telegram-канале. Новость по теме Появились подробности о мигранте, который зарезал москвича из-за парковки. Видео Машину нашли в дух километрах от места убийства 24-летнего москвича. В авто лежал пистолет Макарова и нож, которым было совершено убийство, передает telegram-канал Shot. Ранее мигрант по имени Шахин зарезал россиянина во дворе многоквартирного дома в Москве. Сообщается, что это произошло из-за замечания о неправильной парковке авто. Шахин скрылся с места преступления. СК Москвы возбудил уголовное дело. Отмечается, что мужчина находился в РФ нелегально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобиль мигранта, который зарезал жителя Москвы, найден. Мужчину ищут правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Брошенный автомобиль „БМВ“ был обнаружен на ул. Новороссийская», — заявили представители прокуратуры. Об этом они написали в своем telegram-канале. Машину нашли в дух километрах от места убийства 24-летнего москвича. В авто лежал пистолет Макарова и нож, которым было совершено убийство, передает telegram-канал Shot. Ранее мигрант по имени Шахин зарезал россиянина во дворе многоквартирного дома в Москве. Сообщается, что это произошло из-за замечания о неправильной парковке авто. Шахин скрылся с места преступления. СК Москвы возбудил уголовное дело. Отмечается, что мужчина находился в РФ нелегально.