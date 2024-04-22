22 апреля 2024

В Челябинске нашелся подросток, не вернувшийся домой после школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , пенсионер, пешеходный переход, школьник, подросток, бабушка, юноша
Пропавший мальчик самостоятельно вернулся домой Фото:

В Челябинске нашелся подросток, который не вернулся домой 22 апреля после уроков в школе. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мальчик самостоятельно вернулся домой. Никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось», — сообщили URA.RU в областном главке.

Подросток пропал в Челябинске 22 апреля. Он ушел после занятий второй смены из школы №116 и не вернулся домой. Ночью появилась информация, что он сел в автобус №2, уснул, а после пешком шел домой.

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В Челябинске нашелся подросток, который не вернулся домой 22 апреля после уроков в школе. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мальчик самостоятельно вернулся домой. Никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось», — сообщили URA.RU в областном главке. Подросток пропал в Челябинске 22 апреля. Он ушел после занятий второй смены из школы №116 и не вернулся домой. Ночью появилась информация, что он сел в автобус №2, уснул, а после пешком шел домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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