В Челябинске нашелся подросток, не вернувшийся домой после школы

Пропавший мальчик самостоятельно вернулся домой
В Челябинске нашелся подросток, который не вернулся домой 22 апреля после уроков в школе. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Мальчик самостоятельно вернулся домой. Никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось», — сообщили URA.RU в областном главке.
Подросток пропал в Челябинске 22 апреля. Он ушел после занятий второй смены из школы №116 и не вернулся домой. Ночью появилась информация, что он сел в автобус №2, уснул, а после пешком шел домой.
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