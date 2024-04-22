В Челябинске нашелся подросток, не вернувшийся домой после школы

23 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Пропавший мальчик самостоятельно вернулся домой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске нашелся подросток, который не вернулся домой 22 апреля после уроков в школе. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мальчик самостоятельно вернулся домой. Никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось», — сообщили URA.RU в областном главке. Подросток пропал в Челябинске 22 апреля. Он ушел после занятий второй смены из школы №116 и не вернулся домой. Ночью появилась информация, что он сел в автобус №2, уснул, а после пешком шел домой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске нашелся подросток, который не вернулся домой 22 апреля после уроков в школе. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мальчик самостоятельно вернулся домой. Никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось», — сообщили URA.RU в областном главке. Подросток пропал в Челябинске 22 апреля. Он ушел после занятий второй смены из школы №116 и не вернулся домой. Ночью появилась информация, что он сел в автобус №2, уснул, а после пешком шел домой.