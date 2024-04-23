Хирурги Сургута спасли почку трехмесячного малыша

23 апреля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Хирурги Центра охраны материнства и детства Сургута спасли почку трехмесячного малыша Фото: Анна Майорова © URA.RU Хирурги Центра охраны материнства и детства Сургута спасли почку трехмесячного малыша, проведя экстренную операцию. Информацию этом опубликовали в telegram-канале медучреждения. «В случае с нашим маленьким пациентом правая почка была значительно увеличена в размерах и занимала практически половину брюшной полости. Чашечки были настолько расширены, что сливались с лоханкой в одну жидкостную полость объемом до 170 мл», — пояснила в публикации президент Центра Лариса Белоцерковцева. Хирурги провели операцию по пластике лоханки и мочеточника. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. У мальчика выявили гидронефроз — болезнь, которая способствует постепенному расширению чашечно-лоханочного комплекса и нарушению оттока мочи. При отсутствии лечения, это могло привести к гибели почки. Уточняется, что мальчики страдают данным недугом в два раза чаще, чем девочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хирурги Центра охраны материнства и детства Сургута спасли почку трехмесячного малыша, проведя экстренную операцию. Информацию этом опубликовали в telegram-канале медучреждения. «В случае с нашим маленьким пациентом правая почка была значительно увеличена в размерах и занимала практически половину брюшной полости. Чашечки были настолько расширены, что сливались с лоханкой в одну жидкостную полость объемом до 170 мл», — пояснила в публикации президент Центра Лариса Белоцерковцева. Хирурги провели операцию по пластике лоханки и мочеточника. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. У мальчика выявили гидронефроз — болезнь, которая способствует постепенному расширению чашечно-лоханочного комплекса и нарушению оттока мочи. При отсутствии лечения, это могло привести к гибели почки. Уточняется, что мальчики страдают данным недугом в два раза чаще, чем девочки.