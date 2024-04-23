Хирурги Сургута спасли почку трехмесячного малыша

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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, операционная, операция, хирург, медицина, хирургическое отделение, клиника, врач, больница, операционный светильник
Хирурги Центра охраны материнства и детства Сургута спасли почку трехмесячного малыша Фото:

Хирурги Центра охраны материнства и детства Сургута спасли почку трехмесячного малыша, проведя экстренную операцию. Информацию этом опубликовали в telegram-канале медучреждения.

«В случае с нашим маленьким пациентом правая почка была значительно увеличена в размерах и занимала практически половину брюшной полости. Чашечки были настолько расширены, что сливались с лоханкой в одну жидкостную полость объемом до 170 мл», — пояснила в публикации президент Центра Лариса Белоцерковцева. Хирурги провели операцию по пластике лоханки и мочеточника. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

У мальчика выявили гидронефроз — болезнь, которая способствует постепенному расширению чашечно-лоханочного комплекса и нарушению оттока мочи. При отсутствии лечения, это могло привести к гибели почки. Уточняется, что мальчики страдают данным недугом в два раза чаще, чем девочки.

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Хирурги Центра охраны материнства и детства Сургута спасли почку трехмесячного малыша, проведя экстренную операцию. Информацию этом опубликовали в telegram-канале медучреждения. «В случае с нашим маленьким пациентом правая почка была значительно увеличена в размерах и занимала практически половину брюшной полости. Чашечки были настолько расширены, что сливались с лоханкой в одну жидкостную полость объемом до 170 мл», — пояснила в публикации президент Центра Лариса Белоцерковцева. Хирурги провели операцию по пластике лоханки и мочеточника. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. У мальчика выявили гидронефроз — болезнь, которая способствует постепенному расширению чашечно-лоханочного комплекса и нарушению оттока мочи. При отсутствии лечения, это могло привести к гибели почки. Уточняется, что мальчики страдают данным недугом в два раза чаще, чем девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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