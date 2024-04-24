На пермской ферме по разведению животных выявлено более 20 нарушений

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Разное. Курганская область, коровы, ферма, коровник
Коровник работал с массой нарушений Фото:

На пермском предприятии ООО «Россохи», занимающимся разведением крупного рогатого скота, выявлено более 20 нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

«В ходе выездной проверки в работе ООО „Россохи“ в деревне Ник5ифорово в Чусовском округе выявлено 23 нарушения ветеринарного законодательства. Ферма не разделена на зоны, нет дезинфекционных барьеров, сотрудники не проходят через санпропускник, в телятнике есть дыры в стенах, а помещении крематора нет места для вскрытия трупов и многие другие нарушения. Также в ходе проверки в здании коровника была обнаружена кошка, что тоже является нарушением», — рассказали в ведомстве.

В отношении общества был составлен административный протокол и выписан штраф. Также руководство предприятия обязано будет устранить все нарушения.

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На пермском предприятии ООО «Россохи», занимающимся разведением крупного рогатого скота, выявлено более 20 нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора. «В ходе выездной проверки в работе ООО „Россохи“ в деревне Ник5ифорово в Чусовском округе выявлено 23 нарушения ветеринарного законодательства. Ферма не разделена на зоны, нет дезинфекционных барьеров, сотрудники не проходят через санпропускник, в телятнике есть дыры в стенах, а помещении крематора нет места для вскрытия трупов и многие другие нарушения. Также в ходе проверки в здании коровника была обнаружена кошка, что тоже является нарушением», — рассказали в ведомстве. В отношении общества был составлен административный протокол и выписан штраф. Также руководство предприятия обязано будет устранить все нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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