На пермской ферме по разведению животных выявлено более 20 нарушений

24 апреля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Коровник работал с массой нарушений Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU На пермском предприятии ООО «Россохи», занимающимся разведением крупного рогатого скота, выявлено более 20 нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора. «В ходе выездной проверки в работе ООО „Россохи“ в деревне Ник5ифорово в Чусовском округе выявлено 23 нарушения ветеринарного законодательства. Ферма не разделена на зоны, нет дезинфекционных барьеров, сотрудники не проходят через санпропускник, в телятнике есть дыры в стенах, а помещении крематора нет места для вскрытия трупов и многие другие нарушения. Также в ходе проверки в здании коровника была обнаружена кошка, что тоже является нарушением», — рассказали в ведомстве. В отношении общества был составлен административный протокол и выписан штраф. Также руководство предприятия обязано будет устранить все нарушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пермском предприятии ООО «Россохи», занимающимся разведением крупного рогатого скота, выявлено более 20 нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора. «В ходе выездной проверки в работе ООО „Россохи“ в деревне Ник5ифорово в Чусовском округе выявлено 23 нарушения ветеринарного законодательства. Ферма не разделена на зоны, нет дезинфекционных барьеров, сотрудники не проходят через санпропускник, в телятнике есть дыры в стенах, а помещении крематора нет места для вскрытия трупов и многие другие нарушения. Также в ходе проверки в здании коровника была обнаружена кошка, что тоже является нарушением», — рассказали в ведомстве. В отношении общества был составлен административный протокол и выписан штраф. Также руководство предприятия обязано будет устранить все нарушения.