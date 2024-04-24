На пермской ферме по разведению животных выявлено более 20 нарушений

На пермском предприятии ООО «Россохи», занимающимся разведением крупного рогатого скота, выявлено более 20 нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.
«В ходе выездной проверки в работе ООО „Россохи“ в деревне Ник5ифорово в Чусовском округе выявлено 23 нарушения ветеринарного законодательства. Ферма не разделена на зоны, нет дезинфекционных барьеров, сотрудники не проходят через санпропускник, в телятнике есть дыры в стенах, а помещении крематора нет места для вскрытия трупов и многие другие нарушения. Также в ходе проверки в здании коровника была обнаружена кошка, что тоже является нарушением», — рассказали в ведомстве.
В отношении общества был составлен административный протокол и выписан штраф. Также руководство предприятия обязано будет устранить все нарушения.
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