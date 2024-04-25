«Военндело»: ВС РФ освободили Соловьево

Российские войска вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Соловьево. Об этом сообщил telegram-канал «Военндело».
«ВС РФ выбили украинских военных из Соловьево, идет зачистка территории», — говорится в сообщении. По информации канала, российская армия освободила Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево на авдеевском направлении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ штурмом взяли крупный опорный пункт украинской армии на окраине Часов Яра. За этот населенный пункт в Донбассе идут бои.
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