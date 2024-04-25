«Военндело»: ВС РФ освободили Соловьево

25 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ зачищают территорию в Соловьево Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Соловьево. Об этом сообщил telegram-канал «Военндело». «ВС РФ выбили украинских военных из Соловьево, идет зачистка территории», — говорится в сообщении. По информации канала, российская армия освободила Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево на авдеевском направлении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ штурмом взяли крупный опорный пункт украинской армии на окраине Часов Яра. За этот населенный пункт в Донбассе идут бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Соловьево. Об этом сообщил telegram-канал «Военндело». «ВС РФ выбили украинских военных из Соловьево, идет зачистка территории», — говорится в сообщении. По информации канала, российская армия освободила Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево на авдеевском направлении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ штурмом взяли крупный опорный пункт украинской армии на окраине Часов Яра. За этот населенный пункт в Донбассе идут бои.