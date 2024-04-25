«Военндело»: ВС РФ освободили Соловьево

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ,  stock
ВС РФ зачищают территорию в Соловьево Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Соловьево. Об этом сообщил telegram-канал «Военндело».

«ВС РФ выбили украинских военных из Соловьево, идет зачистка территории», — говорится в сообщении. По информации канала, российская армия освободила Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево на авдеевском направлении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ штурмом взяли крупный опорный пункт украинской армии на окраине Часов Яра. За этот населенный пункт в Донбассе идут бои.

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Российские войска вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Соловьево. Об этом сообщил telegram-канал «Военндело». «ВС РФ выбили украинских военных из Соловьево, идет зачистка территории», — говорится в сообщении. По информации канала, российская армия освободила Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево на авдеевском направлении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ штурмом взяли крупный опорный пункт украинской армии на окраине Часов Яра. За этот населенный пункт в Донбассе идут бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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