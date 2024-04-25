25 апреля 2024

РБК: министр труда ответил на заявления о конце дешевого труда в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового распределительного центра X5 Group. Екатеринбург, продукты, товар, склад, каски, пятерочка, x5 retail group, работники, распределительный центр
На стоимость рабочей силы повлиял ряд факторов, включая увеличение МРОТ (архивное фото) Фото:

В России наблюдается не конец эпохи дешевого труда, а скорее увеличение ценности трудовых ресурсов для экономики. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Я бы даже не сказал, что дешевый труд остался или не остался (в прошлом — прим. URA.RU), но я бы сказал, что ценность трудовых ресурсов сегодня для достижения общенациональных целей, она растет», — сказал Котяков РБК. По его словам, речь идет не о «цене в рублях», хотя она тоже растет, а именно о ценности работника в экономике.

Министр добавил, что на стоимость рабочей силы повлиял ряд факторов, включая увеличение МРОТ. Он отметил, что за последние годы МРОТ превысил прожиточный минимум, и поставил целью к 2030 году увеличить размер оплаты труда на 30% выше прожиточного минимума.

В России ранее предложили установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. По данным экспертов, более 700 тысяч россиян получают зарплату ниже МРОТ, что затрудняет достойное оплачивание труда и профессиональное развитие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России наблюдается не конец эпохи дешевого труда, а скорее увеличение ценности трудовых ресурсов для экономики. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. «Я бы даже не сказал, что дешевый труд остался или не остался (в прошлом — прим. URA.RU), но я бы сказал, что ценность трудовых ресурсов сегодня для достижения общенациональных целей, она растет», — сказал Котяков РБК. По его словам, речь идет не о «цене в рублях», хотя она тоже растет, а именно о ценности работника в экономике. Министр добавил, что на стоимость рабочей силы повлиял ряд факторов, включая увеличение МРОТ. Он отметил, что за последние годы МРОТ превысил прожиточный минимум, и поставил целью к 2030 году увеличить размер оплаты труда на 30% выше прожиточного минимума. В России ранее предложили установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. По данным экспертов, более 700 тысяч россиян получают зарплату ниже МРОТ, что затрудняет достойное оплачивание труда и профессиональное развитие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...