РБК: министр труда ответил на заявления о конце дешевого труда в России

В России наблюдается не конец эпохи дешевого труда, а скорее увеличение ценности трудовых ресурсов для экономики. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«Я бы даже не сказал, что дешевый труд остался или не остался (в прошлом — прим. URA.RU), но я бы сказал, что ценность трудовых ресурсов сегодня для достижения общенациональных целей, она растет», — сказал Котяков РБК. По его словам, речь идет не о «цене в рублях», хотя она тоже растет, а именно о ценности работника в экономике.
Министр добавил, что на стоимость рабочей силы повлиял ряд факторов, включая увеличение МРОТ. Он отметил, что за последние годы МРОТ превысил прожиточный минимум, и поставил целью к 2030 году увеличить размер оплаты труда на 30% выше прожиточного минимума.
В России ранее предложили установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. По данным экспертов, более 700 тысяч россиян получают зарплату ниже МРОТ, что затрудняет достойное оплачивание труда и профессиональное развитие.
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