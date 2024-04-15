В РФ хотят установить минимальную зарплату не ниже МРОТ

16 апреля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

На большинстве предприятий зарплата ниже МРОТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. Такой законопроект с поправками в Трудовой кодекс будет внесен в Госдуму 16 апреля фракцией «Справедливая Россия — За правду». «Во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированных рабочих. Без установления минимальных государственных гарантий (оплаты не ниже одного МРОТ — прим. URA.RU) невозможно достойно оплачивать труд, воспитывать профессионалов», — пишут «Известия», ссылаясь на законопроект, который имеется в распоряжении редакции. В документе поясняется, что у большинства предприятий РФ размеры тарифных ставок ниже МРОТ. По данным экспертов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч россиян. Ранее президент Владимир Путин анонсировал существенное повышение МРОТ уже в 2024 году. С 2025 года соотношение этого показателя с медианной зарплатой будет составлять не менее 48%. Это отразится на размере выплат, в том числе социальных пособий, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. Такой законопроект с поправками в Трудовой кодекс будет внесен в Госдуму 16 апреля фракцией «Справедливая Россия — За правду». «Во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированных рабочих. Без установления минимальных государственных гарантий (оплаты не ниже одного МРОТ — прим. URA.RU) невозможно достойно оплачивать труд, воспитывать профессионалов», — пишут «Известия», ссылаясь на законопроект, который имеется в распоряжении редакции. В документе поясняется, что у большинства предприятий РФ размеры тарифных ставок ниже МРОТ. По данным экспертов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч россиян. Ранее президент Владимир Путин анонсировал существенное повышение МРОТ уже в 2024 году. С 2025 года соотношение этого показателя с медианной зарплатой будет составлять не менее 48%. Это отразится на размере выплат, в том числе социальных пособий, пишет телеканал 360.