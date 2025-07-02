ФСБ: в Крыму возбудили дело за оправдание атаки ВСУ на резиденцию президента РФ

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Мужчине, оправдывающему атаку на резиденцию Путина, после расследования ФСБ грозит до семи лет лишения свободы
Мужчине, оправдывающему атаку на резиденцию Путина, после расследования ФСБ грозит до семи лет лишения свободы Фото:

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что установили личность человека, который в интернете оправдывал удар дронов ВСУ по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле. Подозреваемым оказался житель Керчи, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. 

«Установлен гражданин РФ 1975 года рождения, зарегистрированный в городе Керчь. Мужчина, используя псевдоним Ай Яй, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело», — заявили в ФСБ. Информацию передает ТАСС. 

В управлении сообщили, что лингвистическая экспертиза выявила в интернет-посте мужчины признаки оправдания терроризма. В ходе обыска по его месту жительства был изъят компьютер. В связи с возбуждением уголовного дела подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Уточняется, что российский лидер не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал преступление ВСУ как теракт. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не пыталась нанести удар по резиденции в Кремле и о подобной попытке атаки он не знает. 

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Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что установили личность человека, который в интернете оправдывал удар дронов ВСУ по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле. Подозреваемым оказался житель Керчи, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.  «Установлен гражданин РФ 1975 года рождения, зарегистрированный в городе Керчь. Мужчина, используя псевдоним Ай Яй, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело», — заявили в ФСБ. Информацию передает ТАСС.  В управлении сообщили, что лингвистическая экспертиза выявила в интернет-посте мужчины признаки оправдания терроризма. В ходе обыска по его месту жительства был изъят компьютер. В связи с возбуждением уголовного дела подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы. В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Уточняется, что российский лидер не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал преступление ВСУ как теракт. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не пыталась нанести удар по резиденции в Кремле и о подобной попытке атаки он не знает. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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