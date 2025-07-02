ФСБ: в Крыму возбудили дело за оправдание атаки ВСУ на резиденцию президента РФ

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что установили личность человека, который в интернете оправдывал удар дронов ВСУ по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле. Подозреваемым оказался житель Керчи, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.
«Установлен гражданин РФ 1975 года рождения, зарегистрированный в городе Керчь. Мужчина, используя псевдоним Ай Яй, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело», — заявили в ФСБ. Информацию передает ТАСС.
В управлении сообщили, что лингвистическая экспертиза выявила в интернет-посте мужчины признаки оправдания терроризма. В ходе обыска по его месту жительства был изъят компьютер. В связи с возбуждением уголовного дела подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.
В ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Уточняется, что российский лидер не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и квалифицировал преступление ВСУ как теракт. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не пыталась нанести удар по резиденции в Кремле и о подобной попытке атаки он не знает.
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