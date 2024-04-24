24 апреля 2024

Пермячка, ушедшая собирать червей, была знакома с убившим ее подростком

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
По версии следствия, Александру задушили (архивное фото) Фото:

Жительница Яйвы Александра Шелунцова, которая была найдена мертвой после того, как отправилась собирать червей, знала своего убийцу. Об этом NEWS.ru рассказала ее подруга.

«Александра была знакома с этим парнем, поэтому она вполне могла пойти с ним куда-то. Не знаю, о чем она думала, когда шла», — говорит приятельница убитой.

Александра Шелунцова пропала 22 апреля после того, как ушла собирать червей для рыбалки по просьбе отца. На следующий день ее обнаженное тело нашли в канаве. В убийстве подозревается 15-летний подросток.

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Жительница Яйвы Александра Шелунцова, которая была найдена мертвой после того, как отправилась собирать червей, знала своего убийцу. Об этом NEWS.ru рассказала ее подруга. «Александра была знакома с этим парнем, поэтому она вполне могла пойти с ним куда-то. Не знаю, о чем она думала, когда шла», — говорит приятельница убитой. Александра Шелунцова пропала 22 апреля после того, как ушла собирать червей для рыбалки по просьбе отца. На следующий день ее обнаженное тело нашли в канаве. В убийстве подозревается 15-летний подросток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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