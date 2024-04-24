Пермячка, ушедшая собирать червей, была знакома с убившим ее подростком

По версии следствия, Александру задушили (архивное фото)
Жительница Яйвы Александра Шелунцова, которая была найдена мертвой после того, как отправилась собирать червей, знала своего убийцу. Об этом NEWS.ru рассказала ее подруга.
«Александра была знакома с этим парнем, поэтому она вполне могла пойти с ним куда-то. Не знаю, о чем она думала, когда шла», — говорит приятельница убитой.
Александра Шелунцова пропала 22 апреля после того, как ушла собирать червей для рыбалки по просьбе отца. На следующий день ее обнаженное тело нашли в канаве. В убийстве подозревается 15-летний подросток.
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