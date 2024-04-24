В России создан водородный генератор для двигателей внутреннего сгорания. Видео

В России создан водородный генератор для двигателей внутреннего сгорания. Видео

24 апреля 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Изобретатель Рамзан Ирипханов показал URA.RU, как работает его изобретение и в каких двигателях его можно применить Фото: Роман Наумов © URA.RU Российская разработка — водородный генератор — поможет экономить топливо. Опытные образцы генератора будут установлены на грузовые автомобили уже в 2024 году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал главный инженер компании «Аквагринтек» Рамзан Ирипханов в ходе пресс-тура «Путешествие в науку. Чечня» в Грозном. «В 2024 году мы планируем выпуск и установку первых тестовых моделей [водородного генератора] на рабочей технике. У нас уже есть договоренность с РЖД на проведение испытаний, также мы работаем с местными компаниями для проведения испытаний на их технике», — рассказал Ирипханов. Водородный генератор при помощи электролиза разделяет воду на кислород и водород. Совместное использование этих газов на двигателях внутреннего сгорания помогает экономии топлива (-28%) и прибавке мощности (+10%). В то же время, выработка газа происходит во время работы двигателя, пояснил Ирипханов. Это позволяет уйти от хранения в автомобиле большого объема легковоспламеняющегося газа, как в случае с газобаллонным оборудованием на метане. Установка разработана на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени М. Д. Миллионщикова. «Основная проблема высокого расхода топлива — неравномерная работа двигателей, когда топливо горит медленнее, чем работает двигатель. Использование водорода, который сгорает быстрее кислорода, способствует экономии топлива, снижая и вредные выбросы в атмосферу», — пояснил изобретатель, демонстрируя работающий прототип. Маршрут «Научно-популярный туризм» организован в 16 регионах страны в рамках десятилетия науки России, старт которому в 2022 году дал президент РФ Владимир Путин. В Чеченской Республике с 23 по 24 апреля 2024 года прошел пресс-тур «Путешествие в науку. Чечня», организованный АНО «Национальный приоритеты». В ходе посещения научно-популярных маршрутов представители СМИ смогли ознакомиться с научными достижениями ведущих вузов Чечни. Пока размеры водородного генератора позволяют использовать его только на грузовых автомобилях, однако ведется разработка уменьшенных версий для легковых машин Фото: Роман Наумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская разработка — водородный генератор — поможет экономить топливо. Опытные образцы генератора будут установлены на грузовые автомобили уже в 2024 году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал главный инженер компании «Аквагринтек» Рамзан Ирипханов в ходе пресс-тура «Путешествие в науку. Чечня» в Грозном. «В 2024 году мы планируем выпуск и установку первых тестовых моделей [водородного генератора] на рабочей технике. У нас уже есть договоренность с РЖД на проведение испытаний, также мы работаем с местными компаниями для проведения испытаний на их технике», — рассказал Ирипханов. Водородный генератор при помощи электролиза разделяет воду на кислород и водород. Совместное использование этих газов на двигателях внутреннего сгорания помогает экономии топлива (-28%) и прибавке мощности (+10%). В то же время, выработка газа происходит во время работы двигателя, пояснил Ирипханов. Это позволяет уйти от хранения в автомобиле большого объема легковоспламеняющегося газа, как в случае с газобаллонным оборудованием на метане. Установка разработана на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени М. Д. Миллионщикова. «Основная проблема высокого расхода топлива — неравномерная работа двигателей, когда топливо горит медленнее, чем работает двигатель. Использование водорода, который сгорает быстрее кислорода, способствует экономии топлива, снижая и вредные выбросы в атмосферу», — пояснил изобретатель, демонстрируя работающий прототип. Маршрут «Научно-популярный туризм» организован в 16 регионах страны в рамках десятилетия науки России, старт которому в 2022 году дал президент РФ Владимир Путин. В Чеченской Республике с 23 по 24 апреля 2024 года прошел пресс-тур «Путешествие в науку. Чечня», организованный АНО «Национальный приоритеты». В ходе посещения научно-популярных маршрутов представители СМИ смогли ознакомиться с научными достижениями ведущих вузов Чечни.