27 апреля 2024

Топ-менеджер УВЗ, известный по встречам с Путиным, покинул пост директора

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая. Челябинск, текслер алексей, мешков игорь
Игорь Мешков является членом совета директоров (архивное фото) Фото:

Член совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) Игорь Мешков ушел с поста независимого директора. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«Игорь Мешков покинул должность независимого директора. Но он является членом совета директоров», — рассказали в пресс-службе.

Мешков стал независимым директором в декабре 2023 года. Он определял направления для развития концерна. Ранее эту должность занимал Евгений Школов.

Широкой общественности Мешков известен своими выступлениями на встречах Российского союза промышленников и предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2023 году он, буквально отвоевав право на обращение к Путину, сообщил, что у него (Мешкова) — две дочери, перед этим проронив недвусмысленное: «Кому-то больше повезло, кому-то — меньше». А потом попросил госнаграду для гендиректора ММК Шиляева. Зал смеялся. В 2024-м предложил главе государства подарить председателю КНР Си Цзиньпиню его любимую книгу.

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Член совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) Игорь Мешков ушел с поста независимого директора. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе «Уралвагонзавода». «Игорь Мешков покинул должность независимого директора. Но он является членом совета директоров», — рассказали в пресс-службе. Мешков стал независимым директором в декабре 2023 года. Он определял направления для развития концерна. Ранее эту должность занимал Евгений Школов. Широкой общественности Мешков известен своими выступлениями на встречах Российского союза промышленников и предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2023 году он, буквально отвоевав право на обращение к Путину, сообщил, что у него (Мешкова) — две дочери, перед этим проронив недвусмысленное: «Кому-то больше повезло, кому-то — меньше». А потом попросил госнаграду для гендиректора ММК Шиляева. Зал смеялся. В 2024-м предложил главе государства подарить председателю КНР Си Цзиньпиню его любимую книгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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