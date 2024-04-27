Топ-менеджер УВЗ, известный по встречам с Путиным, покинул пост директора

Член совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) Игорь Мешков ушел с поста независимого директора. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе «Уралвагонзавода».
«Игорь Мешков покинул должность независимого директора. Но он является членом совета директоров», — рассказали в пресс-службе.
Мешков стал независимым директором в декабре 2023 года. Он определял направления для развития концерна. Ранее эту должность занимал Евгений Школов.
Широкой общественности Мешков известен своими выступлениями на встречах Российского союза промышленников и предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2023 году он, буквально отвоевав право на обращение к Путину, сообщил, что у него (Мешкова) — две дочери, перед этим проронив недвусмысленное: «Кому-то больше повезло, кому-то — меньше». А потом попросил госнаграду для гендиректора ММК Шиляева. Зал смеялся. В 2024-м предложил главе государства подарить председателю КНР Си Цзиньпиню его любимую книгу.
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