Экс-сотрудника Пентагона наказали за сотрудничество с Россией

30 апреля 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Бывшего сотрудника Пентагона осудили за шпионаж, сообщили в Минюсте США Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Экс-сотрудник Пентагона приговорен к 21 году тюрьмы за попытку передать секретные сведения «российскому агенту». Об этом сообщили в Минюсте США. «32-летний Джаре Себастьян Далке из Колорадо-Спрингс был приговорен сегодня к 262 месяцам тюремного заключения за попытку шпионажа в связи с его попытками передать секретную информацию о национальной обороне агенту Российской Федерации», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-сотрудник Пентагона приговорен к 21 году тюрьмы за попытку передать секретные сведения «российскому агенту». Об этом сообщили в Минюсте США. «32-летний Джаре Себастьян Далке из Колорадо-Спрингс был приговорен сегодня к 262 месяцам тюремного заключения за попытку шпионажа в связи с его попытками передать секретную информацию о национальной обороне агенту Российской Федерации», — говорится в сообщении.