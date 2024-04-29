Экс-сотрудника Пентагона наказали за сотрудничество с Россией

Бывшего сотрудника Пентагона осудили за шпионаж, сообщили в Минюсте США
Экс-сотрудник Пентагона приговорен к 21 году тюрьмы за попытку передать секретные сведения «российскому агенту». Об этом сообщили в Минюсте США.
«32-летний Джаре Себастьян Далке из Колорадо-Спрингс был приговорен сегодня к 262 месяцам тюремного заключения за попытку шпионажа в связи с его попытками передать секретную информацию о национальной обороне агенту Российской Федерации», —
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