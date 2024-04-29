29 апреля 2024

Экс-сотрудника Пентагона наказали за сотрудничество с Россией

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Бывшего сотрудника Пентагона осудили за шпионаж, сообщили в Минюсте США Фото:

Экс-сотрудник Пентагона приговорен к 21 году тюрьмы за попытку передать секретные сведения «российскому агенту». Об этом сообщили в Минюсте США.

«32-летний Джаре Себастьян Далке из Колорадо-Спрингс был приговорен сегодня к 262 месяцам тюремного заключения за попытку шпионажа в связи с его попытками передать секретную информацию о национальной обороне агенту Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Экс-сотрудник Пентагона приговорен к 21 году тюрьмы за попытку передать секретные сведения «российскому агенту». Об этом сообщили в Минюсте США. «32-летний Джаре Себастьян Далке из Колорадо-Спрингс был приговорен сегодня к 262 месяцам тюремного заключения за попытку шпионажа в связи с его попытками передать секретную информацию о национальной обороне агенту Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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