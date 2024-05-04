Глава Пермской митрополии Мефодий поздравил жителей края с Пасхой

05 мая 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

В храмах Прикамья прошли праздничные богослужения и литургии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают праздник Пасхи. С посланием к жителям края обратился глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Он поздравил всех причастных с Воскресением Христовым. «Возлюбленные о Господе Воскресшем отцы, братья и сестры! В святые пасхальные дни сердечно приветствую вас непреходящими и радостными словами: «Христос Воскресе»! Воскресение Христово — не воспоминание, а духовная реальность, которой каждый человек может приобщиться через участие в богослужении, через участие в Таинствах Церкви, через молитву, через добрые дела и проявление любви друг ко другу. Это верный ориентир к радости, о которой Иисус Христос сказал: «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Пусть эта незыблемая, духовная радость всегда пребывает с вами, наипаче в дни праздника светлого Христова Воскресения!»», — сказано в обращении митрополита. Полный текст поздравления опубликован в свежем номере газеты «Православная Пермь». Издание бесплатно распространяется в храмах Пермской епархии. О том, как провести Пасху, ранее рассказало URA.RU. Фото: Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают праздник Пасхи. С посланием к жителям края обратился глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Он поздравил всех причастных с Воскресением Христовым. «Возлюбленные о Господе Воскресшем отцы, братья и сестры! В святые пасхальные дни сердечно приветствую вас непреходящими и радостными словами: «Христос Воскресе»! Воскресение Христово — не воспоминание, а духовная реальность, которой каждый человек может приобщиться через участие в богослужении, через участие в Таинствах Церкви, через молитву, через добрые дела и проявление любви друг ко другу. Это верный ориентир к радости, о которой Иисус Христос сказал: «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Пусть эта незыблемая, духовная радость всегда пребывает с вами, наипаче в дни праздника светлого Христова Воскресения!»», — сказано в обращении митрополита. Полный текст поздравления опубликован в свежем номере газеты «Православная Пермь». Издание бесплатно распространяется в храмах Пермской епархии. О том, как провести Пасху, ранее рассказало URA.RU.