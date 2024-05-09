Родители учеников Дягилевской гимназии Перми рассказали, почему нельзя учиться в старом корпусе

Родители учеников Дягилевской гимназии Перми: старый корпус не годится для школы

10 мая 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Старое здание школы планируют отремонтировать Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Родители учеников пермской гимназии имени Сергея Дягилева считают, что в старом корпусе нет возможности разместить учеников школы №21. Зимой температура воздуха в классах опускается до +14 градусов, а проходы и лестницы не соответствуют пожарным нормам. «В историческом корпусе Дягилевской гимназии, который был построен примерно в то же время, что здание школы № 21, применялись точно такие же принципы строительства и материалы. И находится оно примерно в таком же состоянии. У нас точно такие же деревянные перекрытия, не соответствующие пожарным нормам размеры проходов и лестниц, устаревшая одноконтурная система отопления», — пишет 59.ru со ссылкой на родителей учеников. Также родители отмечают серьезные проблемы с отоплением в корпусе. Зимой, когда температура воздуха на улице -40, детям приходится учиться в куртках, так как в классе всего +14 градусов. Кроме того, в отчете контрольно-счетной палаты Перми сказано, что на стенах корпуса есть грибок, проваливается пол и повреждена штукатурка и краска. В департаменте образования изданию на это ответили, что летом в здании школы запланирован ремонт. Там поменяют часть окон, дверей, радиаторов и светильников. Также запланирован косметический ремонт в кабинетах, коридорах и на лестницах. Ранее URA.RU рассказало, что исторический корпус гимназии имени С. П. Дягилева департамент образования решил временно передать для обучения детей из школы №21. Родители учеников, которые не согласны с решением мэрии, написали обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. В нем они указали, что из-за этого детям придется учиться в две смены, а также они будут лишены возможности заниматься дополнительными предметами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители учеников пермской гимназии имени Сергея Дягилева считают, что в старом корпусе нет возможности разместить учеников школы №21. Зимой температура воздуха в классах опускается до +14 градусов, а проходы и лестницы не соответствуют пожарным нормам. «В историческом корпусе Дягилевской гимназии, который был построен примерно в то же время, что здание школы № 21, применялись точно такие же принципы строительства и материалы. И находится оно примерно в таком же состоянии. У нас точно такие же деревянные перекрытия, не соответствующие пожарным нормам размеры проходов и лестниц, устаревшая одноконтурная система отопления», — пишет 59.ru со ссылкой на родителей учеников. Также родители отмечают серьезные проблемы с отоплением в корпусе. Зимой, когда температура воздуха на улице -40, детям приходится учиться в куртках, так как в классе всего +14 градусов. Кроме того, в отчете контрольно-счетной палаты Перми сказано, что на стенах корпуса есть грибок, проваливается пол и повреждена штукатурка и краска. В департаменте образования изданию на это ответили, что летом в здании школы запланирован ремонт. Там поменяют часть окон, дверей, радиаторов и светильников. Также запланирован косметический ремонт в кабинетах, коридорах и на лестницах. Ранее URA.RU рассказало, что исторический корпус гимназии имени С. П. Дягилева департамент образования решил временно передать для обучения детей из школы №21. Родители учеников, которые не согласны с решением мэрии, написали обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. В нем они указали, что из-за этого детям придется учиться в две смены, а также они будут лишены возможности заниматься дополнительными предметами.