Челябинская певица BEKSA участвует в вокальном конкурсе на телеканале «Звезда». Видео

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Пресс-подход с участниками оркестра волынщиков “City Pipes” в Филармонии. Екатеринбург, микрофон
Певица из Челябинской области поборется на вокальном конкурсе за свое профессиональное продвижение Фото:

Певица BEKSA (настоящее имя Ксения Бетехтина) из Троицка Челябинской области стала участницей Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2025» на телеканале «Звезда». Видеоролик с визитной карточкой челябинки появился в соцсетях канала.

«Меня зовут BEKSA, мне 30 лет, и я представляю Челябинскую область. Я певица и диджей, большую часть жизни занимаюсь вокалом, также я закончила музыкальную школу. У меня музыкальная семья, мой талант передался мне от нее. Проект для меня очередное испытание, через которое я хочу пройти достойно и найти отклик в сердцах зрителей», — сообщила Ксения Бетехтина в своей видеовизитке.

Участница поделилась, что она мечтала поступить в Челябинскую академию культуры, но в ее жизни случилось трагическое событие и ей пришлось рано повзрослеть. Бетехтина поступила на юридический факультет, совмещая учебу со своей творческой деятельностью. Она выступала в ресторанах, создавала кавер-проекты и писала авторские альбомы. Теперь челябинка поборется за главный приз в виде предоставления финансовых средств на профессиональное продвижение.

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Певица BEKSA (настоящее имя Ксения Бетехтина) из Троицка Челябинской области стала участницей Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2025» на телеканале «Звезда». Видеоролик с визитной карточкой челябинки появился в соцсетях канала. «Меня зовут BEKSA, мне 30 лет, и я представляю Челябинскую область. Я певица и диджей, большую часть жизни занимаюсь вокалом, также я закончила музыкальную школу. У меня музыкальная семья, мой талант передался мне от нее. Проект для меня очередное испытание, через которое я хочу пройти достойно и найти отклик в сердцах зрителей», — сообщила Ксения Бетехтина в своей видеовизитке. Участница поделилась, что она мечтала поступить в Челябинскую академию культуры, но в ее жизни случилось трагическое событие и ей пришлось рано повзрослеть. Бетехтина поступила на юридический факультет, совмещая учебу со своей творческой деятельностью. Она выступала в ресторанах, создавала кавер-проекты и писала авторские альбомы. Теперь челябинка поборется за главный приз в виде предоставления финансовых средств на профессиональное продвижение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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