Певица из Челябинской области поборется на вокальном конкурсе за свое профессиональное продвижение Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певица BEKSA (настоящее имя Ксения Бетехтина) из Троицка Челябинской области стала участницей Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2025» на телеканале «Звезда». Видеоролик с визитной карточкой челябинки появился в соцсетях канала.

«Меня зовут BEKSA, мне 30 лет, и я представляю Челябинскую область. Я певица и диджей, большую часть жизни занимаюсь вокалом, также я закончила музыкальную школу. У меня музыкальная семья, мой талант передался мне от нее. Проект для меня очередное испытание, через которое я хочу пройти достойно и найти отклик в сердцах зрителей», — сообщила Ксения Бетехтина в своей видеовизитке.

Участница поделилась, что она мечтала поступить в Челябинскую академию культуры, но в ее жизни случилось трагическое событие и ей пришлось рано повзрослеть. Бетехтина поступила на юридический факультет, совмещая учебу со своей творческой деятельностью. Она выступала в ресторанах, создавала кавер-проекты и писала авторские альбомы. Теперь челябинка поборется за главный приз в виде предоставления финансовых средств на профессиональное продвижение.