Избивший до смерти ветерана Чечни челябинец не признает своей вины

Обвиняемый пытается помешать расследованию, считают родственники погибшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Чебаркуля (Челябинская область) Иван Кумов, участвовавший в СВО и избивший до смерти ветерана Чечни Алексея Худякова, не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Об этом URA.RU сообщила жена погибшего, Ольга.

«Кумов не раскаивается. Вины в предъявленном ему обвинении не признает», — сообщила URA.RU Ольга.

По словам женщины, скоро должна быть назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы на меру пресечения. Она уверена, что Кумов будет вновь проситься под домашний арест. Она призналась, что им страшно. Она боится, что, оказавшись на свободе, Кумов начнет оказывать на нее и ее семью давление.

Инцидент произошел в конце апреля возле аптеки. Худяков приехал за лекарствами. Но на выходе на него напал Кумов. Он избил мужчину, а после попытался помешать очевидцам вызвать скорую.

После публикации URA.RU в отношении Кумова было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.3.1. ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части). Кумов был отправлен в СИЗО.