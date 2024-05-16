Жителей челябинского поселка успокоили, их земли переведут в зону ИЖС

На то, что земли Первоозерного оказались в зоне ИЖС, повлияли сами жители поселка, обратившиеся к властям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поселок Первоозерный перевели в зону индивидуальной жилой застройки (ИЖС), кроме того, в те же зоны перевели еще два квартала поселка исключительно по просьбе жителей. Также многоквартирная застройка будет невозможна на землях в поселках Плановый и Колхозный. Об этом на публичных слушаниях 16 мая сообщила начальник управления архитектуры Ольга Никитина.

«Согласно новому генплану, исключается многоквартирная застройка в поселке Первоозерный. Теперь там будет зона индивидуальной жилой застройки (ИЖС). То же касается поселков Плановый, Колхозный, то же касается улиц по Самохина и поселка Развязка», — сообщила Никитина.

Также Никитина отметила, что даже те дома, владельцы которых уже запланировали продать участки застройщикам и просили, чтобы земли находились в зоне смешанной застройки, буду переведены в статус ИЖС. Об этом позаботились сами жители поселка, обратившись к властям.

Что касается небольших земельных участков в зоне смешанной застройки возле Первоозерного, где располагается четыре двухэтажных дома, которые по бумагам значатся как многоэтажки, то их оставят в зоне смешанной застройки. Как отметила Никитина, если перевести данные земли в зону в ИЖС, жители этих домов не смогут ничего сделать со своей недвижимостью, что будет нарушением их прав.

Ранее жители поселка Первоозерный прислали видеообращение о том, что они боятся сноса своих домов. Взволнованных жителей челябинского поселка успокоили в мэрии, сообщив, что сносить их дома не собираются. А напротив, переведут данные земли в зону ИЖС. На публичных слушаниях 16 мая жители продолжали волноваться, пока не было вынесено окончательное решение о том, что земли в поселке не будут смешанной застройкой, а станут зоной ИЖС.

Поселок Первоозерный перевели в зону индивидуальной жилой застройки (ИЖС), кроме того, в те же зоны перевели еще два квартала поселка исключительно по просьбе жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается небольших земельных участков в зоне смешанной застройки возле Первоозерного, где располагается четыре двухэтажных дома, которые по бумагам значатся как многоэтажки, то их оставят в зоне смешанной застройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также многоквартирная застройка будет невозможна на землях в поселках Плановый и Колхозный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU