В Челябинске в Первоозерном по просьбе жителей исключили многоквартирную застройку. Видео

Жителей челябинского поселка успокоили, их земли переведут в зону ИЖС
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Публичные слушания по Генплану города. Челябинск, публичные слушания
На то, что земли Первоозерного оказались в зоне ИЖС, повлияли сами жители поселка, обратившиеся к властям Фото:

Поселок Первоозерный перевели в зону индивидуальной жилой застройки (ИЖС), кроме того, в те же зоны перевели еще два квартала поселка исключительно по просьбе жителей. Также многоквартирная застройка будет невозможна на землях в поселках Плановый и Колхозный. Об этом на публичных слушаниях 16 мая сообщила начальник управления архитектуры Ольга Никитина.

«Согласно новому генплану, исключается многоквартирная застройка в поселке Первоозерный. Теперь там будет зона индивидуальной жилой застройки (ИЖС). То же касается поселков Плановый, Колхозный, то же касается улиц по Самохина и поселка Развязка», — сообщила Никитина.

Также Никитина отметила, что даже те дома, владельцы которых уже запланировали продать участки застройщикам и просили, чтобы земли находились в зоне смешанной застройки, буду переведены в статус ИЖС. Об этом позаботились сами жители поселка, обратившись к властям.

Что касается небольших земельных участков в зоне смешанной застройки возле Первоозерного, где располагается четыре двухэтажных дома, которые по бумагам значатся как многоэтажки, то их оставят в зоне смешанной застройки. Как отметила Никитина, если перевести данные земли в зону в ИЖС, жители этих домов не смогут ничего сделать со своей недвижимостью, что будет нарушением их прав.

Ранее жители поселка Первоозерный прислали видеообращение о том, что они боятся сноса своих домов. Взволнованных жителей челябинского поселка успокоили в мэрии, сообщив, что сносить их дома не собираются. А напротив, переведут данные земли в зону ИЖС. На публичных слушаниях 16 мая жители продолжали волноваться, пока не было вынесено окончательное решение о том, что земли в поселке не будут смешанной застройкой, а станут зоной ИЖС.

Публичные слушания по Генплану города. Челябинск
Поселок Первоозерный перевели в зону индивидуальной жилой застройки (ИЖС), кроме того, в те же зоны перевели еще два квартала поселка исключительно по просьбе жителей
Фото:
Публичные слушания по Генплану города. Челябинск
Что касается небольших земельных участков в зоне смешанной застройки возле Первоозерного, где располагается четыре двухэтажных дома, которые по бумагам значатся как многоэтажки, то их оставят в зоне смешанной застройки
Фото:
Публичные слушания по Генплану города. Челябинск
Также многоквартирная застройка будет невозможна на землях в поселках Плановый и Колхозный
Фото:

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Поселок Первоозерный перевели в зону индивидуальной жилой застройки (ИЖС), кроме того, в те же зоны перевели еще два квартала поселка исключительно по просьбе жителей. Также многоквартирная застройка будет невозможна на землях в поселках Плановый и Колхозный. Об этом на публичных слушаниях 16 мая сообщила начальник управления архитектуры Ольга Никитина. «Согласно новому генплану, исключается многоквартирная застройка в поселке Первоозерный. Теперь там будет зона индивидуальной жилой застройки (ИЖС). То же касается поселков Плановый, Колхозный, то же касается улиц по Самохина и поселка Развязка», — сообщила Никитина. Также Никитина отметила, что даже те дома, владельцы которых уже запланировали продать участки застройщикам и просили, чтобы земли находились в зоне смешанной застройки, буду переведены в статус ИЖС. Об этом позаботились сами жители поселка, обратившись к властям. Что касается небольших земельных участков в зоне смешанной застройки возле Первоозерного, где располагается четыре двухэтажных дома, которые по бумагам значатся как многоэтажки, то их оставят в зоне смешанной застройки. Как отметила Никитина, если перевести данные земли в зону в ИЖС, жители этих домов не смогут ничего сделать со своей недвижимостью, что будет нарушением их прав. Ранее жители поселка Первоозерный прислали видеообращение о том, что они боятся сноса своих домов. Взволнованных жителей челябинского поселка успокоили в мэрии, сообщив, что сносить их дома не собираются. А напротив, переведут данные земли в зону ИЖС. На публичных слушаниях 16 мая жители продолжали волноваться, пока не было вынесено окончательное решение о том, что земли в поселке не будут смешанной застройкой, а станут зоной ИЖС.
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