Гигантский шумный купол портит жизнь целому кварталу в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мучаются жильцы сразу нескольких высоток (архивное фото)
Мучаются жильцы сразу нескольких высоток (архивное фото) Фото:

Пейнтбольный клуб "Купол Арена" больше недели раздражает жильцов нескольких домов по улице Рассветной в Екатеринбурге (микрорайон ЖБИ). Все из-за шума, который стал создавать объект после мощных снегопадов, рассказала URA.RU читательница. 

По ее словам, купол стоит там не один год, и все это время серьезных проблем не было. "Но после снегопада он порвался, дыру залатали, и началось. Невыносимый гул. Спать по ночам просто невозможно — даже с закрытыми окнами", — поделилась собеседница. 

Администрация клуба отказалась комментировать ситуацию. URA.RU также обратилось за пояснениями в Роспотребнадзор, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пейнтбольный клуб "Купол Арена" больше недели раздражает жильцов нескольких домов по улице Рассветной в Екатеринбурге (микрорайон ЖБИ). Все из-за шума, который стал создавать объект после мощных снегопадов, рассказала URA.RU читательница.  По ее словам, купол стоит там не один год, и все это время серьезных проблем не было. "Но после снегопада он порвался, дыру залатали, и началось. Невыносимый гул. Спать по ночам просто невозможно — даже с закрытыми окнами", — поделилась собеседница.  Администрация клуба отказалась комментировать ситуацию. URA.RU также обратилось за пояснениями в Роспотребнадзор, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...