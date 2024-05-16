Пейнтбольный клуб "Купол Арена" больше недели раздражает жильцов нескольких домов по улице Рассветной в Екатеринбурге (микрорайон ЖБИ). Все из-за шума, который стал создавать объект после мощных снегопадов, рассказала URA.RU читательница.
По ее словам, купол стоит там не один год, и все это время серьезных проблем не было. "Но после снегопада он порвался, дыру залатали, и началось. Невыносимый гул. Спать по ночам просто невозможно — даже с закрытыми окнами", — поделилась собеседница.
Администрация клуба отказалась комментировать ситуацию. URA.RU также обратилось за пояснениями в Роспотребнадзор, ответ ожидается.
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