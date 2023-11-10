Свердловчане поддержали расширение АЭС

В слушаниях по строительству нового блока приняли участие рекордные 5395 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Заречном (Свердловская область) 10 ноября прошли общественные слушания по вопросу строительства нового энергоблока Белоярской атомной электростанции (БАЭС). Ученым, экологам и чиновникам удалось убедить горожан поддержать проект.

«Констатируем, что рекордные 5395 человек приняли участие в слушаниях, в том числе в дистанционном формате. В процессе всем желающим была представлена возможность выступить и задать вопросы. Убеждены, что представленные доклады и материалы обеспечили всестороннее рассмотрение вопроса о деятельности по использованию атомной энергии и убедительно доказали ее безопасность. Большинство присутствующих поддержали строительство пятого энергоблока БН-1200 Белоярской АЭС. Члены наблюдательного совета согласны все: это коллегиальное решение», — сказал председатель наблюдательного совета общественных слушаний, ученый-атомщик Алексей Якинин.

Проект предусматривает строительство на БАЭС атомного реактора на быстрых нейтронах БН—1200 мощностью, исходя из названия, 1200 мегаваттов. Это нужно для увеличения показателей выработки электроэнергии в регионе.

Представители корпорации «Росатом» и во время презентации, и во время ответов на вопросы людей заявили о безопасности и экологичности ректора, сказав, что в случае даже «самой серьезной» аварии «не потребуется отселение людей». Позицию атомщиков поддержали и региональный министр ЖКХ Николай Смирнов, и глава Заречного Олег Климанов. Они посчитали, что проект положительно скажется и на городе, и на области.

Предполагается, что в 2025 году завершатся все проектные работы, а в конце 2026—начале 2027 года начнется строительство. Запуск энергоблока, ориентировочно, произойдет в 2035 году.

На Белоярской АЭС сейчас работают два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (блок №3) и БН-800 (блок №4). Их суммарная мощность составляет 1 485 МВт, что составляет 16% от мощности всех электростанций региона. БАЭС считает одной из самый безопасных станций мира.