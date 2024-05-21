21 мая 2024

Почему челябинские семьи массово скупают земли под садовые участки с домом

Челябинские семьи массово скупают участки под дачи в СНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, огород, дача, частный дом, садовый участок, садовое товарищество, ст 40 лет октября
Челябинцы в мае стали на 30% чаще покупать садовые участки с домом Фото:

Челябинцы в мае 2024 года на 30% чаще стали покупать участки под дачи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Основной причиной является планируемая отмена ипотеки под 8% годовых на строительство частных домов, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске спрос на строительство дач на участках в мае 2024 года вырос на 30%. Во многом это связано с отменой ипотеки под 8% годовых с 1 июля 2024 года. Мы рекомендуем покупателям, у которых была такая потребность, быстрее покупать участки, ну и спрос на них соответственно сейчас сильно растет», — сообщила Шатрукова.

Также в Челябинске в мае 2024 года стоимость садовых участков с домом выросла на 20%. Стоимость участков под СНТ поднялась до ста тысяч рублей за сотку. А земли под коттеджи в городе продаются в мае по 300 тысяч рублей за сотку.

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Челябинцы в мае 2024 года на 30% чаще стали покупать участки под дачи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Основной причиной является планируемая отмена ипотеки под 8% годовых на строительство частных домов, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске спрос на строительство дач на участках в мае 2024 года вырос на 30%. Во многом это связано с отменой ипотеки под 8% годовых с 1 июля 2024 года. Мы рекомендуем покупателям, у которых была такая потребность, быстрее покупать участки, ну и спрос на них соответственно сейчас сильно растет», — сообщила Шатрукова. Также в Челябинске в мае 2024 года стоимость садовых участков с домом выросла на 20%. Стоимость участков под СНТ поднялась до ста тысяч рублей за сотку. А земли под коттеджи в городе продаются в мае по 300 тысяч рублей за сотку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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