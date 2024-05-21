Почему челябинские семьи массово скупают земли под садовые участки с домом

Челябинцы в мае 2024 года на 30% чаще стали покупать участки под дачи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Основной причиной является планируемая отмена ипотеки под 8% годовых на строительство частных домов, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске спрос на строительство дач на участках в мае 2024 года вырос на 30%. Во многом это связано с отменой ипотеки под 8% годовых с 1 июля 2024 года. Мы рекомендуем покупателям, у которых была такая потребность, быстрее покупать участки, ну и спрос на них соответственно сейчас сильно растет», — сообщила Шатрукова.
Также в Челябинске в мае 2024 года стоимость садовых участков с домом выросла на 20%. Стоимость участков под СНТ поднялась до ста тысяч рублей за сотку. А земли под коттеджи в городе продаются в мае по 300 тысяч рублей за сотку.
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