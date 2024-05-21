Синоптики рассказали, каким будет июнь в Свердловской области

В Свердловской области июнь ожидает быть близким к климатическим нормам. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр».
«Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается около нормы (14-17 градусов). Количество осадков при этом будет около и меньше нормы, которая составляет 62-85 мм, в горах до 100 мм», — говорится в посте.
Началом лета синоптики принимают дату, когда в регионе устанавливается средняя суточная температура выше 15 градусов. На юге Свердловской области, по словам метеорологов, это происходит как правило в период 5—8 июня, на севере региона 11—15 июня.
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