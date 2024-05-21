21 мая 2024

Синоптики рассказали, каким будет июнь в Свердловской области

В июне в Свердловской области ожидается 14-17 градусов тепла
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний день лета. Екатеринбург, екатеринбург сити, лето в городе
Особой жары в июне не обещали Фото:

В Свердловской области июнь ожидает быть близким к климатическим нормам. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр».

«Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается около нормы (14-17 градусов). Количество осадков при этом будет около и меньше нормы, которая составляет 62-85 мм, в горах до 100 мм», — говорится в посте.

Началом лета синоптики принимают дату, когда в регионе устанавливается средняя суточная температура выше 15 градусов. На юге Свердловской области, по словам метеорологов, это происходит как правило в период 5—8 июня, на севере региона 11—15 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области июнь ожидает быть близким к климатическим нормам. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр». «Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается около нормы (14-17 градусов). Количество осадков при этом будет около и меньше нормы, которая составляет 62-85 мм, в горах до 100 мм», — говорится в посте. Началом лета синоптики принимают дату, когда в регионе устанавливается средняя суточная температура выше 15 градусов. На юге Свердловской области, по словам метеорологов, это происходит как правило в период 5—8 июня, на севере региона 11—15 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...