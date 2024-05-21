Природа Погода Синоптики рассказали, каким будет июнь в Свердловской области В июне в Свердловской области ожидается 14-17 градусов тепла 22 мая 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + Особой жары в июне не обещали Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области июнь ожидает быть близким к климатическим нормам. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр». «Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается около нормы (14-17 градусов). Количество осадков при этом будет около и меньше нормы, которая составляет 62-85 мм, в горах до 100 мм», — говорится в посте. Началом лета синоптики принимают дату, когда в регионе устанавливается средняя суточная температура выше 15 градусов. На юге Свердловской области, по словам метеорологов, это происходит как правило в период 5—8 июня, на севере региона 11—15 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области июнь ожидает быть близким к климатическим нормам. Об этом сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр». «Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России на территории Свердловской области средняя месячная температура июня ожидается около нормы (14-17 градусов). Количество осадков при этом будет около и меньше нормы, которая составляет 62-85 мм, в горах до 100 мм», — говорится в посте. Началом лета синоптики принимают дату, когда в регионе устанавливается средняя суточная температура выше 15 градусов. На юге Свердловской области, по словам метеорологов, это происходит как правило в период 5—8 июня, на севере региона 11—15 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям