21 мая 2024

В аэропорту Антальи застрявших пермяков успокаивает полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки застряли в Турции
Пермяки застряли в Турции Фото:

В аэропорту турецкого города Анталья задержали вылет самолета до Перми. Туристы, застрявшие минимум на семь часов, возмущены, а туроператор вызвал полицию. Об этом журналистам рассказала одна из пассажиров.

«Люди толпятся у стойки туроператора ANEX Tour. Люди возмущены, что туроператор знал о задержке рейса, но людей все равно забрал [из отелей]. Представитель туроператора позвал на помощь полицию», — рассказала туристка Ирина порталу 59.ru.

Борт с пермяками должен был прибыть в аэропорт 22 мая в 17:55. Но на табло значится, что его ожидают не раньше, чем в 1:15 23 мая.

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В аэропорту турецкого города Анталья задержали вылет самолета до Перми. Туристы, застрявшие минимум на семь часов, возмущены, а туроператор вызвал полицию. Об этом журналистам рассказала одна из пассажиров. «Люди толпятся у стойки туроператора ANEX Tour. Люди возмущены, что туроператор знал о задержке рейса, но людей все равно забрал [из отелей]. Представитель туроператора позвал на помощь полицию», — рассказала туристка Ирина порталу 59.ru. Борт с пермяками должен был прибыть в аэропорт 22 мая в 17:55. Но на табло значится, что его ожидают не раньше, чем в 1:15 23 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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