В аэропорту Антальи застрявших пермяков успокаивает полиция

Пермяки застряли в Турции
В аэропорту турецкого города Анталья задержали вылет самолета до Перми. Туристы, застрявшие минимум на семь часов, возмущены, а туроператор вызвал полицию. Об этом журналистам рассказала одна из пассажиров.
«Люди толпятся у стойки туроператора ANEX Tour. Люди возмущены, что туроператор знал о задержке рейса, но людей все равно забрал [из отелей]. Представитель туроператора позвал на помощь полицию», — рассказала туристка Ирина порталу 59.ru.
Борт с пермяками должен был прибыть в аэропорт 22 мая в 17:55. Но на табло значится, что его ожидают не раньше, чем в 1:15 23 мая.
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