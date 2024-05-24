Диетолог предупредил о появлении раковых опухолей из-за употребления сырников

Сырники, традиционно считающиеся полезным блюдом, могут быть опасны для здоровья. Регулярное их употребление может увеличить риск развития диабета, ожирения и раковых опухолей. Об этом сообщил врач-диетолог, гастроэнтеролог Александр Ноев.
«При этом сырники содержат много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности. Он вызывает такие болезни, как инсульты, инфаркты, проблемы с сосудами и так далее. <...> А корочка, получаемая за счет обжарки на сковороде с маслом, увеличивает риск раковых опухолей», — заявил Ноев изданию «Подмоскове сегодня». По его словам очень долгое время считалось, что сырники чуть ли не диетическая пища, но в 21 веке это пересмотрели.
Врач-диетолог порекомендовал есть сырники в умеренном количестве. Готовить их стоит из творога с низким содержанием жира, заменять сахар фруктами. Ноев советует отказаться от обжаривания сырников в пользу их запекания или приготовления на пару.
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