24 мая 2024

Диетолог предупредил о появлении раковых опухолей из-за употребления сырников

© Служба новостей «URA.RU»
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Сырники — не полезная пища, которая может привести к раку, диабету, ожирению, заявил врач-диетолог
Сырники — не полезная пища, которая может привести к раку, диабету, ожирению, заявил врач-диетолог Фото:

Сырники, традиционно считающиеся полезным блюдом, могут быть опасны для здоровья. Регулярное их употребление может увеличить риск развития диабета, ожирения и раковых опухолей. Об этом сообщил врач-диетолог, гастроэнтеролог Александр Ноев.

«При этом сырники содержат много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности. Он вызывает такие болезни, как инсульты, инфаркты, проблемы с сосудами и так далее. <...> А корочка, получаемая за счет обжарки на сковороде с маслом, увеличивает риск раковых опухолей», — заявил Ноев изданию «Подмоскове сегодня». По его словам очень долгое время считалось, что сырники чуть ли не диетическая пища, но в 21 веке это пересмотрели. 

Врач-диетолог порекомендовал есть сырники в умеренном количестве. Готовить их стоит из творога с низким содержанием жира, заменять сахар фруктами. Ноев советует отказаться от обжаривания сырников в пользу их запекания или приготовления на пару.

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Сырники, традиционно считающиеся полезным блюдом, могут быть опасны для здоровья. Регулярное их употребление может увеличить риск развития диабета, ожирения и раковых опухолей. Об этом сообщил врач-диетолог, гастроэнтеролог Александр Ноев. «При этом сырники содержат много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности. Он вызывает такие болезни, как инсульты, инфаркты, проблемы с сосудами и так далее. <...> А корочка, получаемая за счет обжарки на сковороде с маслом, увеличивает риск раковых опухолей», — заявил Ноев изданию «Подмоскове сегодня». По его словам очень долгое время считалось, что сырники чуть ли не диетическая пища, но в 21 веке это пересмотрели.  Врач-диетолог порекомендовал есть сырники в умеренном количестве. Готовить их стоит из творога с низким содержанием жира, заменять сахар фруктами. Ноев советует отказаться от обжаривания сырников в пользу их запекания или приготовления на пару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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