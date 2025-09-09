Азербайджан просит Россию выдать им арестованного террориста

Власти Азербайджана попросили Россию выдать им своего гражданина
Власти Азербайджана попросили Россию выдать им своего гражданина

Правоохранительные органы Азербайджана направили российским коллегам официальный запрос на выдачу мужчины, арестованного в России по обвинению в проведении террористического акта. Об этом говорится в судебных документах.

«Правоохранительными органами Азербайджана подтверждены намерения требовать выдачи фигуранта для привлечения его к уголовной ответственности за преступления», — приводят слова из документа РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.

Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали гражданина Азербайджана, которого подозревают в подготовке терактов по поручению украинской организации. Задержанный проводил разведку административных зданий и объектов транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь. Во время обыска у подозреваемого были изъяты средства связи, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также иные предметы, подтверждающие его противоправную деятельность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту

Правоохранительные органы Азербайджана направили российским коллегам официальный запрос на выдачу мужчины, арестованного в России по обвинению в проведении террористического акта. Об этом говорится в судебных документах. «Правоохранительными органами Азербайджана подтверждены намерения требовать выдачи фигуранта для привлечения его к уголовной ответственности за преступления», — приводят слова из документа РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства. Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали гражданина Азербайджана, которого подозревают в подготовке терактов по поручению украинской организации. Задержанный проводил разведку административных зданий и объектов транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь. Во время обыска у подозреваемого были изъяты средства связи, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также иные предметы, подтверждающие его противоправную деятельность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту
