Азербайджан просит Россию выдать им арестованного террориста

Правоохранительные органы Азербайджана направили российским коллегам официальный запрос на выдачу мужчины, арестованного в России по обвинению в проведении террористического акта. Об этом говорится в судебных документах.
«Правоохранительными органами Азербайджана подтверждены намерения требовать выдачи фигуранта для привлечения его к уголовной ответственности за преступления», — приводят слова из документа РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.
Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали гражданина Азербайджана, которого подозревают в подготовке терактов по поручению украинской организации. Задержанный проводил разведку административных зданий и объектов транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь. Во время обыска у подозреваемого были изъяты средства связи, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также иные предметы, подтверждающие его противоправную деятельность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.