25 мая 2024
24 мая 2024

Автомобилистов на трассе М-5 предупредили о пробках из-за ремонта. Видео

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , большегруз, фура, дальнобойщик, м5, трасса м5, южный урал, м-5, автодорога
Автомобилистов попросили при возможности объезжать реконструируемый участок Фото:

ГИБДД предупредила автомобилистов о затрудненном движении на реконструируемом участке трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области 26 мая. В региональном управлении ГИБДД водителей попросили по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

«1790-й километр автодороги Москва — Челябинск. Реконструкция между Чебаркулем и Миассом — движение очень плотное. Наблюдается скопление транспорта, поток идет медленно», — пояснили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что наибольшая концентрация автомобилей фиксируется по направлению в Челябинск. По данным сервиса «Яндекс», красный уровень трафика отмечен на участке трассы вблизи озера Большой Еланчик. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и по возможности выбирать пути объезда.

Работы по переводу участка трассы М5 между Миассом и Чебаркулем в четырехполосное исполнение завершатся в 2024 году. По прогнозам, время поездки из Челябинска в Миасс сократится минимум на полчаса.

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ГИБДД предупредила автомобилистов о затрудненном движении на реконструируемом участке трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области 26 мая. В региональном управлении ГИБДД водителей попросили по возможности выбирать альтернативные пути объезда. «1790-й километр автодороги Москва — Челябинск. Реконструкция между Чебаркулем и Миассом — движение очень плотное. Наблюдается скопление транспорта, поток идет медленно», — пояснили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве уточнили, что наибольшая концентрация автомобилей фиксируется по направлению в Челябинск. По данным сервиса «Яндекс», красный уровень трафика отмечен на участке трассы вблизи озера Большой Еланчик. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и по возможности выбирать пути объезда. Работы по переводу участка трассы М5 между Миассом и Чебаркулем в четырехполосное исполнение завершатся в 2024 году. По прогнозам, время поездки из Челябинска в Миасс сократится минимум на полчаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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