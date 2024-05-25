ГИБДД предупредила автомобилистов о затрудненном движении на реконструируемом участке трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области 26 мая. В региональном управлении ГИБДД водителей попросили по возможности выбирать альтернативные пути объезда.
«1790-й километр автодороги Москва — Челябинск. Реконструкция между Чебаркулем и Миассом — движение очень плотное. Наблюдается скопление транспорта, поток идет медленно», — пояснили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что наибольшая концентрация автомобилей фиксируется по направлению в Челябинск. По данным сервиса «Яндекс», красный уровень трафика отмечен на участке трассы вблизи озера Большой Еланчик. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и по возможности выбирать пути объезда.
Работы по переводу участка трассы М5 между Миассом и Чебаркулем в четырехполосное исполнение завершатся в 2024 году. По прогнозам, время поездки из Челябинска в Миасс сократится минимум на полчаса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!