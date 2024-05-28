Минобороны: российские бойцы уничтожили украинский САУ Krab

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
ВС РФ с помощью БПЛА пресекли боевую работу ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На пункт управления артиллерийского дивизиона группировки войск „Запад“ были переданы координаты цели, расчет „Града“ отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что с помощью дрона «Орлан» удалось пресечь боевую работу ВСУ.

В феврале ВС РФ одним ударом уничтожили редчайшую американскую бронемашину Assault Breacher на базе американского танка Abrams. К машине были прикреплены запчасти от британского вооружения. Позже армия РФ ударила по складу, где находились ракеты ATACMS.

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Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На пункт управления артиллерийского дивизиона группировки войск „Запад“ были переданы координаты цели, расчет „Града“ отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что с помощью дрона «Орлан» удалось пресечь боевую работу ВСУ. В феврале ВС РФ одним ударом уничтожили редчайшую американскую бронемашину Assault Breacher на базе американского танка Abrams. К машине были прикреплены запчасти от британского вооружения. Позже армия РФ ударила по складу, где находились ракеты ATACMS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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