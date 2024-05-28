Минобороны: российские бойцы уничтожили украинский САУ Krab

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На пункт управления артиллерийского дивизиона группировки войск „Запад“ были переданы координаты цели, расчет „Града“ отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что с помощью дрона «Орлан» удалось пресечь боевую работу ВСУ.
В феврале ВС РФ одним ударом уничтожили редчайшую американскую бронемашину Assault Breacher на базе американского танка Abrams. К машине были прикреплены запчасти от британского вооружения. Позже армия РФ ударила по складу, где находились ракеты ATACMS.
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