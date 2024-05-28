Минобороны: российские бойцы уничтожили украинский САУ Krab

28 мая 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью БПЛА пресекли боевую работу ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На пункт управления артиллерийского дивизиона группировки войск „Запад“ были переданы координаты цели, расчет „Града“ отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что с помощью дрона «Орлан» удалось пресечь боевую работу ВСУ. В феврале ВС РФ одним ударом уничтожили редчайшую американскую бронемашину Assault Breacher на базе американского танка Abrams. К машине были прикреплены запчасти от британского вооружения. Позже армия РФ ударила по складу, где находились ракеты ATACMS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На пункт управления артиллерийского дивизиона группировки войск „Запад“ были переданы координаты цели, расчет „Града“ отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что с помощью дрона «Орлан» удалось пресечь боевую работу ВСУ. В феврале ВС РФ одним ударом уничтожили редчайшую американскую бронемашину Assault Breacher на базе американского танка Abrams. К машине были прикреплены запчасти от британского вооружения. Позже армия РФ ударила по складу, где находились ракеты ATACMS.