Челябинского рецидивиста, в квартире которого нашли труп, отправили в СИЗО

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Рецидивиста задержали и отправили в СИЗО
Рецидивиста задержали и отправили в СИЗО Фото:

В Челябинске отправили в СИЗО рецидивиста, обвиняемого в смертельном избиении своей сожительницы. Об этом URA.RU 28 мая сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В настоящее время лицо, совершившее преступление, задержано. Ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Труп нашли в квартире по улице Кудрявцева. По версии следствия, мужчина во время конфликта нанес сожительнице не менее четырех ударов руками и ногами по голове и туловищу. В результате от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По данным URA.RU, труп женщины пролежал в его квартире несколько дней. Тело обнаружил сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, который пришел проверить рецидивиста, который не пришел отмечаться к инспектору. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.

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В Челябинске отправили в СИЗО рецидивиста, обвиняемого в смертельном избиении своей сожительницы. Об этом URA.RU 28 мая сообщили в пресс-службе СКР по региону. «В настоящее время лицо, совершившее преступление, задержано. Ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Труп нашли в квартире по улице Кудрявцева. По версии следствия, мужчина во время конфликта нанес сожительнице не менее четырех ударов руками и ногами по голове и туловищу. В результате от полученных травм она скончалась на месте происшествия. По данным URA.RU, труп женщины пролежал в его квартире несколько дней. Тело обнаружил сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, который пришел проверить рецидивиста, который не пришел отмечаться к инспектору. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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