США пригрозили Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

14 мая 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Вашингтон наложит санкции на Грузию, если будет принят законопроект об иноагентах Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Если законопроект об иноагентах в Грузии будет принят, то США наложат на страну санкции. Однако этого не произойдет, если он будет согласован с нормами Евросоюза. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», — заявил Джеймс О’Брайен. Он добавил, что санкции могут быть финансовыми и другими, например, запрет на посещение лиц, которые ответственны за принятие закона. Выступление О’Брайена транслировались на youtube-канале Государственного департамента США. Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах. После этого акции протеста возобновились с новой силой. 14 мая протестующий стали штурмовать здания законодательного органа власти. Рядом с парламентом активно работал спецназ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на этот законопроект. Однако его можно будет обойти при новом голосовании в парламенте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если законопроект об иноагентах в Грузии будет принят, то США наложат на страну санкции. Однако этого не произойдет, если он будет согласован с нормами Евросоюза. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», — заявил Джеймс О’Брайен. Он добавил, что санкции могут быть финансовыми и другими, например, запрет на посещение лиц, которые ответственны за принятие закона. Выступление О’Брайена транслировались на youtube-канале Государственного департамента США. Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах. После этого акции протеста возобновились с новой силой. 14 мая протестующий стали штурмовать здания законодательного органа власти. Рядом с парламентом активно работал спецназ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на этот законопроект. Однако его можно будет обойти при новом голосовании в парламенте.