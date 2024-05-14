США пригрозили Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

Если законопроект об иноагентах в Грузии будет принят, то США наложат на страну санкции. Однако этого не произойдет, если он будет согласован с нормами Евросоюза. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси.
«Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», — заявил Джеймс О’Брайен. Он добавил, что санкции могут быть финансовыми и другими, например, запрет на посещение лиц, которые ответственны за принятие закона. Выступление О’Брайена транслировались на
Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах. После этого акции протеста возобновились с новой силой. 14 мая протестующий стали штурмовать здания законодательного органа власти. Рядом с парламентом активно работал спецназ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на этот законопроект. Однако его можно будет обойти при новом голосовании в парламенте.
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