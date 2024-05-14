США пригрозили Грузии санкциями из-за закона об иноагентах

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон наложит санкции на Грузию, если будет принят законопроект об иноагентах Фото:

Если законопроект об иноагентах в Грузии будет принят, то США наложат на страну санкции. Однако этого не произойдет, если он будет согласован с нормами Евросоюза. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси.

«Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», — заявил Джеймс О’Брайен. Он добавил, что санкции могут быть финансовыми и другими, например, запрет на посещение лиц, которые ответственны за принятие закона. Выступление О’Брайена транслировались на youtube-канале Государственного департамента США.

Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах. После этого акции протеста возобновились с новой силой. 14 мая протестующий стали штурмовать здания законодательного органа власти. Рядом с парламентом активно работал спецназ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на этот законопроект. Однако его можно будет обойти при новом голосовании в парламенте.

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Если законопроект об иноагентах в Грузии будет принят, то США наложат на страну санкции. Однако этого не произойдет, если он будет согласован с нормами Евросоюза. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», — заявил Джеймс О’Брайен. Он добавил, что санкции могут быть финансовыми и другими, например, запрет на посещение лиц, которые ответственны за принятие закона. Выступление О’Брайена транслировались на youtube-канале Государственного департамента США. Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах. После этого акции протеста возобновились с новой силой. 14 мая протестующий стали штурмовать здания законодательного органа власти. Рядом с парламентом активно работал спецназ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на этот законопроект. Однако его можно будет обойти при новом голосовании в парламенте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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