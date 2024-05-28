Мэр Екатеринбурга отказался петь на «Ночи музыки»

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Закрытая вечеринка «Ночь музыки» в Синара Центре. Екатеринбург, орлов алексей
У Алексея Орлова в прошлом году был музыкальный дебют Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выступавший на «Ночи музыки» в прошлом году, в этом отказался. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету фестиваля.

«Нет желания», — объяснил собеседник решение Орлова, которое он озвучил продюсеру Евгению Горенбургу. Официально команда «Ночи музыки» пока не афиширует имена VIP-участников. «Еще нет финальных договоренностей с ними», — поделились представители фестиваля.

В 2023-м закрытая площадка фестиваля была в «Синара Центре». Орлов исполнял на сцене лирическую песню «Я люблю тебя жизнь» под аккомпанемент оркестра Георгия Гараняна. Среди других статусных артистов были замминистра культуры Роман Дорохин (уже репетирует) и глава минсоцполитики Андрей Злоказов. Хотел и замгубернатора Алексей Кузнецов, но не получилось по личным обстоятельствам.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выступавший на «Ночи музыки» в прошлом году, в этом отказался. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету фестиваля. «Нет желания», — объяснил собеседник решение Орлова, которое он озвучил продюсеру Евгению Горенбургу. Официально команда «Ночи музыки» пока не афиширует имена VIP-участников. «Еще нет финальных договоренностей с ними», — поделились представители фестиваля. В 2023-м закрытая площадка фестиваля была в «Синара Центре». Орлов исполнял на сцене лирическую песню «Я люблю тебя жизнь» под аккомпанемент оркестра Георгия Гараняна. Среди других статусных артистов были замминистра культуры Роман Дорохин (уже репетирует) и глава минсоцполитики Андрей Злоказов. Хотел и замгубернатора Алексей Кузнецов, но не получилось по личным обстоятельствам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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