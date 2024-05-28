Мэр Екатеринбурга отказался петь на «Ночи музыки»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выступавший на «Ночи музыки» в прошлом году, в этом отказался. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету фестиваля.
«Нет желания», — объяснил собеседник решение Орлова, которое он озвучил продюсеру Евгению Горенбургу. Официально команда «Ночи музыки» пока не афиширует имена VIP-участников. «Еще нет финальных договоренностей с ними», — поделились представители фестиваля.
В 2023-м закрытая площадка фестиваля была в «Синара Центре». Орлов исполнял на сцене лирическую песню «Я люблю тебя жизнь» под аккомпанемент оркестра Георгия Гараняна. Среди других статусных артистов были замминистра культуры Роман Дорохин (уже репетирует) и глава минсоцполитики Андрей Злоказов. Хотел и замгубернатора Алексей Кузнецов, но не получилось по личным обстоятельствам.
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