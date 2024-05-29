Подполье: в Ровенской области произошла мощная детонация после удара

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В Ровенской области произошла детонация, передает подполье Фото:

В Ровенской области Украины произошла мощная детонация на складе после удара. Именно туда завозят поставляемое Западом оружие. Об этом сообщает подполье.

«Украинский арсенал в Ровенской области, куда завозят оружие, попал под удар. Произошла мощная детонация», — отмечают представители подполья. Их слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что на Украину поступает бракованное западное вооружение. В феврале, например, бракованные шведские гранатометы AT4 стали причиной гибели нескольких украинских солдат.

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В Ровенской области Украины произошла мощная детонация на складе после удара. Именно туда завозят поставляемое Западом оружие. Об этом сообщает подполье. «Украинский арсенал в Ровенской области, куда завозят оружие, попал под удар. Произошла мощная детонация», — отмечают представители подполья. Их слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что на Украину поступает бракованное западное вооружение. В феврале, например, бракованные шведские гранатометы AT4 стали причиной гибели нескольких украинских солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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