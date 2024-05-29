Bloomberg: ЕК хочет ввести санкции против «Ингосстраха»

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Ингосстрах». Об этом сообщают источники, знакомые с планами Брюсселя.
«Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против „Ингосстраха“. Соответствующее предложение поступило от одной из стран Евросоюза», — цитирует свои источники агентство Bloomberg.
По мнению собеседников издания, если предложение об ограничениях в отношении страховой компании из РФ будет одобрено, это вызовет волну недовольства в ряде стран. Возможные санкции создадут риски для торговли российской нефтью и в сфере международных поставок товаров, которые застрахованы компанией.
Представители «Ингосстраха» заявили в интервью агентству, что компания «работает в строгом соответствии с законодательством». Страховщики добавили, что следуют всем рекомендациям, содержащимся в руководстве по санкциям для компаний, работающим в морском судоходстве, и прочим регламентам и нормативам.
Ранее Евросоюз ввел санкции против РФ, включающие запрет поставок полицейского снаряжения и технологий для прослушивания. В список ограничений вошли служба исполнения наказаний, а также 19 граждан РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.