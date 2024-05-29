29 мая 2024

Bloomberg: ЕК хочет ввести санкции против «Ингосстраха»

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Пока «Ингосстрах» не включен в проект пакета санкций, над которым работает Брюссель
Пока «Ингосстрах» не включен в проект пакета санкций, над которым работает Брюссель Фото:
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Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Ингосстрах». Об этом сообщают источники, знакомые с планами Брюсселя. 

«Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против „Ингосстраха“. Соответствующее предложение поступило от одной из стран Евросоюза», — цитирует свои источники агентство Bloomberg.

По мнению собеседников издания, если предложение об ограничениях в отношении страховой компании из РФ будет одобрено, это вызовет волну недовольства в ряде стран. Возможные санкции создадут риски для торговли российской нефтью и в сфере международных поставок товаров, которые застрахованы компанией.

Представители «Ингосстраха» заявили в интервью агентству, что компания «работает в строгом соответствии с законодательством». Страховщики добавили, что следуют всем рекомендациям, содержащимся в руководстве по санкциям для компаний, работающим в морском судоходстве, и прочим регламентам и нормативам.

Ранее Евросоюз ввел санкции против РФ, включающие запрет поставок полицейского снаряжения и технологий для прослушивания. В список ограничений вошли служба исполнения наказаний, а также 19 граждан РФ. 

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Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Ингосстрах». Об этом сообщают источники, знакомые с планами Брюсселя.  «Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против „Ингосстраха“. Соответствующее предложение поступило от одной из стран Евросоюза», — цитирует свои источники агентство Bloomberg. По мнению собеседников издания, если предложение об ограничениях в отношении страховой компании из РФ будет одобрено, это вызовет волну недовольства в ряде стран. Возможные санкции создадут риски для торговли российской нефтью и в сфере международных поставок товаров, которые застрахованы компанией. Представители «Ингосстраха» заявили в интервью агентству, что компания «работает в строгом соответствии с законодательством». Страховщики добавили, что следуют всем рекомендациям, содержащимся в руководстве по санкциям для компаний, работающим в морском судоходстве, и прочим регламентам и нормативам. Ранее Евросоюз ввел санкции против РФ, включающие запрет поставок полицейского снаряжения и технологий для прослушивания. В список ограничений вошли служба исполнения наказаний, а также 19 граждан РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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