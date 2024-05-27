ЕС запретил поставлять РФ полицейское снаряжение

Европейский Союз объявил о введении новых санкций против России, включающие запрет поставок полицейского снаряжения и технологий для прослушивания. Это стало известно из заявления Совета ЕС.
«Санкционный режим также включает ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использоваться для внутренних репрессий и оборудования, технологий или программного обеспечения в сфере информационной безопасности», — отмечается в документе, передает ТАСС. Отмечается, что будет запрещен и экспорт оборудования для мониторинга или перехвата телекоммуникацинной информации.
Кроме того, в новый пакет санкций попала российская Федеральная служба исполнения наказаний, а также 19 граждан РФ. Фигурантов санкционного списка ЕС обвиняет в нарушении прав человека. В списке фигурируют такие лица как судьи Верховного суда РФ, судов Москвы, Томска, Владимирской области и другие, передает MK.RU.
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