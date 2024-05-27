ЕС запретил поставлять РФ полицейское снаряжение

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ЕС ввел запрет на поставки в Россию полицейского снаряжения и технологий для прослушивания
ЕС ввел запрет на поставки в Россию полицейского снаряжения и технологий для прослушивания Фото:

Европейский Союз объявил о введении новых санкций против России, включающие запрет поставок полицейского снаряжения и технологий для прослушивания. Это стало известно из заявления Совета ЕС. 

«Санкционный режим также включает ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использоваться для внутренних репрессий и оборудования, технологий или программного обеспечения в сфере информационной безопасности», — отмечается в документе, передает ТАСС. Отмечается, что будет запрещен и экспорт оборудования для мониторинга или перехвата телекоммуникацинной информации.

Кроме того, в новый пакет санкций попала российская Федеральная служба исполнения наказаний, а также 19 граждан РФ. Фигурантов санкционного списка ЕС обвиняет в нарушении прав человека. В списке фигурируют такие лица как судьи Верховного суда РФ, судов Москвы, Томска, Владимирской области и другие, передает MK.RU

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Европейский Союз объявил о введении новых санкций против России, включающие запрет поставок полицейского снаряжения и технологий для прослушивания. Это стало известно из заявления Совета ЕС.  «Санкционный режим также включает ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использоваться для внутренних репрессий и оборудования, технологий или программного обеспечения в сфере информационной безопасности», — отмечается в документе, передает ТАСС. Отмечается, что будет запрещен и экспорт оборудования для мониторинга или перехвата телекоммуникацинной информации. Кроме того, в новый пакет санкций попала российская Федеральная служба исполнения наказаний, а также 19 граждан РФ. Фигурантов санкционного списка ЕС обвиняет в нарушении прав человека. В списке фигурируют такие лица как судьи Верховного суда РФ, судов Москвы, Томска, Владимирской области и другие, передает MK.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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