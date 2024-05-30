Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах

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У Airbus произошла утечка топлива Фото:

Пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала утечка топлива на борту воздушного судна.

«У Airbus, рейсом Санкт-Петербург — Сочи, произошла утечка топлива», — сообщил источник в экстренных службах. Информацию опубликовал telegram-канал 112. Отмечается, что в данный момент самолет проходит техническое обследование специалистами.

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Пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала утечка топлива на борту воздушного судна. «У Airbus, рейсом Санкт-Петербург — Сочи, произошла утечка топлива», — сообщил источник в экстренных службах. Информацию опубликовал telegram-канал 112. Отмечается, что в данный момент самолет проходит техническое обследование специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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