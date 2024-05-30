Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах

У Airbus произошла утечка топлива
Пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала утечка топлива на борту воздушного судна.
«У Airbus, рейсом Санкт-Петербург — Сочи, произошла утечка топлива», — сообщил источник в экстренных службах. Информацию опубликовал telegram-канал 112. Отмечается, что в данный момент самолет проходит техническое обследование специалистами.
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