Пермский завод, выпускающий станки, увеличил прибыль в шесть раз

Компания производит станки с ЧПУ
Доход ООО «Промойл» за 2023 год выросла в шесть раз. Чистая прибыль предприятия составила 2,095 млрд рублей.
«Выручка ООО „Промойл“ в 2023 году выросла почти в три раза. Она составила 10,6 млрд рублей, тогда как в 2022 году — 3,6 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась в шесть раз — с 337 млн до 2,095 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».
«Промойл» работает на рынке с 1999 года. Компания занимается изготовлением станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. Генеральным директором организации является Игорь Ильинский.
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