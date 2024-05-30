30 мая 2024

Пермский завод, выпускающий станки, увеличил прибыль в шесть раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания производит станки с ЧПУ
Компания производит станки с ЧПУ Фото:

Доход ООО «Промойл» за 2023 год выросла в шесть раз. Чистая прибыль предприятия составила 2,095 млрд рублей.

«Выручка ООО „Промойл“ в 2023 году выросла почти в три раза. Она составила 10,6 млрд рублей, тогда как в 2022 году — 3,6 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась в шесть раз — с 337 млн до 2,095 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».

«Промойл» работает на рынке с 1999 года. Компания занимается изготовлением станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. Генеральным директором организации является Игорь Ильинский.

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Доход ООО «Промойл» за 2023 год выросла в шесть раз. Чистая прибыль предприятия составила 2,095 млрд рублей. «Выручка ООО „Промойл“ в 2023 году выросла почти в три раза. Она составила 10,6 млрд рублей, тогда как в 2022 году — 3,6 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась в шесть раз — с 337 млн до 2,095 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс». «Промойл» работает на рынке с 1999 года. Компания занимается изготовлением станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. Генеральным директором организации является Игорь Ильинский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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