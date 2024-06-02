Бастрыкин поставил на контроль расселение двух домов в микрорайоне Чурилово в Челябинске

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов двух многоквартирных домов в Чурилово в Челябинске. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе СК.
«В социальной сети сообщается о ненадлежащем обслуживании и длительном нерасселении двух многоквартирных домов в Чурилово в Челябинске. Фасады зданий 1970-х годов постройки разрушаются, из-за нарушения целостности кровли в жилых помещениях присутствуют сырость и плесень, электропроводка неисправна, отсутствуют системы водоотведения», — сообщают в пресс-службе следственного комитета.
Кроме того, жильцы подключили дома к водоснабжению за свой счет, однако ресурс подается с низким напором, которого не хватает для использования в бытовых целях. Несмотря на признание одного из домов аварийным, благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Второе строение непригодным для проживания не признано.
В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Председатель следственного комитета РФ Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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