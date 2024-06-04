Мишустин заявил, что рост ВВП стран ЕАЭС обогнал мировые темпы

Рост ВВП стран-участниц Евразийского экономического союза превысил по итогам 2023 года 3,8%, выросли также и другие экономические показатели. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске 4 июня.
«По итогам прошлого года валовой внутренний продукт „пятерки“… увеличился на три целых восемь десятых процента, обогнав мировые темпы роста», — сказал Мишустин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
Премьер также добавил, что с момента основания Союза объем взаимной торговли удвоился, сельскохозяйственное производство увеличилось более чем на 25%, а промышленное производство возросло более чем на 20%. В текущем квартале эти показатели продолжили расти, добавив около 1,5% и 5,5% соответственно. При этом наблюдается стабильный рост реальной заработной платы и сокращение уровня безработицы.
«Все эти достижения происходят на фоне сложной внешней экономической ситуации, переформатирования международных отношений и усиливающегося санкционного давления, особенно в отношении России и Белоруссии», — уверен Мишустин.
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