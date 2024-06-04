04 июня 2024

Экс-невестку Чернецкого выпустили из СИЗО ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СИЗО 7 ФСБ Челябинск, сизо7
Чернецкую перевели из СИЗО-7 в мае Фото:

Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию перевели из челябинского СИЗО-7 (находится при ФСБ) в екатеринбургское СИЗО-5. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда, где рассматривают жалобу стороны защиты на арест.

«Чернецкую перевели в СИЗО Екатеринбурга в мае», — кратко пояснил URA.RU адвокат Геворг Степанян. Почему силовики сделали это, неизвестно. Защитник объяснить это решение не смог. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев.

Чернецкую задержали после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней были арестованы Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург») и Василий Петров («Шудья»). Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они обманули государство, получив выплаты за ложные декларации, представленные в суде. При этом собеседник из окружения Чернецкой заявлял, что Анастасию могли втянуть в преступную схему. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию перевели из челябинского СИЗО-7 (находится при ФСБ) в екатеринбургское СИЗО-5. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда, где рассматривают жалобу стороны защиты на арест. «Чернецкую перевели в СИЗО Екатеринбурга в мае», — кратко пояснил URA.RU адвокат Геворг Степанян. Почему силовики сделали это, неизвестно. Защитник объяснить это решение не смог. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев. Чернецкую задержали после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней были арестованы Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург») и Василий Петров («Шудья»). Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они обманули государство, получив выплаты за ложные декларации, представленные в суде. При этом собеседник из окружения Чернецкой заявлял, что Анастасию могли втянуть в преступную схему. Подробнее — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...