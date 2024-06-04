Экс-невестку Чернецкого выпустили из СИЗО ФСБ

05 июня 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Чернецкую перевели из СИЗО-7 в мае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию перевели из челябинского СИЗО-7 (находится при ФСБ) в екатеринбургское СИЗО-5. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда, где рассматривают жалобу стороны защиты на арест. «Чернецкую перевели в СИЗО Екатеринбурга в мае», — кратко пояснил URA.RU адвокат Геворг Степанян. Почему силовики сделали это, неизвестно. Защитник объяснить это решение не смог. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев. Чернецкую задержали после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней были арестованы Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург») и Василий Петров («Шудья»). Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они обманули государство, получив выплаты за ложные декларации, представленные в суде. При этом собеседник из окружения Чернецкой заявлял, что Анастасию могли втянуть в преступную схему. Подробнее — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию перевели из челябинского СИЗО-7 (находится при ФСБ) в екатеринбургское СИЗО-5. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда, где рассматривают жалобу стороны защиты на арест. «Чернецкую перевели в СИЗО Екатеринбурга в мае», — кратко пояснил URA.RU адвокат Геворг Степанян. Почему силовики сделали это, неизвестно. Защитник объяснить это решение не смог. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев. Чернецкую задержали после обысков в бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней были арестованы Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург») и Василий Петров («Шудья»). Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они обманули государство, получив выплаты за ложные декларации, представленные в суде. При этом собеседник из окружения Чернецкой заявлял, что Анастасию могли втянуть в преступную схему. Подробнее — в сюжете URA.RU.