Суд снял арест с имущества экс-невестки Чернецкого, обвиненной в мошенничестве

05 июня 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

В облсуде прошло сразу два заседания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Свердловский областной суд частично снял арест с имущества экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В облсуде 5 июня состоялось два процесса. «Сначала судья Мария Кузнецова сняла арест с денежных средств, которые находятся на банковских счетах Чернецкой, с квартиры и небольшой доли гаражного бокса. При этом под арестом остаются две квартиры, две машины, [остальная часть] гаража и изъятые деньги (вероятно, речь про наличные — прим. URA.RU). Потом судья Юлия Гусева сняла арест с двух объектов [ООО „Сиба“] и расчетного счета [компании] (Чернецкая является директором этой фирмы — прим. URA.RU). Общая совокупность этого имущества будет достаточна для обеспечения заявленного ущерба», — объяснили в суде. Чернецкая была арестована после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней задержали Алексея Шахмаева («ТТК-Екатеринбург») и Василия Петрова («Шудья»). Их обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что они незаконно получили выплаты, представив ложные декларации в налоговую. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд частично снял арест с имущества экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В облсуде 5 июня состоялось два процесса. «Сначала судья Мария Кузнецова сняла арест с денежных средств, которые находятся на банковских счетах Чернецкой, с квартиры и небольшой доли гаражного бокса. При этом под арестом остаются две квартиры, две машины, [остальная часть] гаража и изъятые деньги (вероятно, речь про наличные — прим. URA.RU). Потом судья Юлия Гусева сняла арест с двух объектов [ООО „Сиба“] и расчетного счета [компании] (Чернецкая является директором этой фирмы — прим. URA.RU). Общая совокупность этого имущества будет достаточна для обеспечения заявленного ущерба», — объяснили в суде. Чернецкая была арестована после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Вместе с ней задержали Алексея Шахмаева («ТТК-Екатеринбург») и Василия Петрова («Шудья»). Их обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что они незаконно получили выплаты, представив ложные декларации в налоговую. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.