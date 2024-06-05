На ПМЭФ взлетели цены на бизнес-ланчи

Цены на бизнес-ланчи на ПМЭФ выросли на 8% за год

05 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

За год бизнес-ланчи на ПМЭФ стали дороже на 8% (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Цены на бизнес-ланчи на Петербургском международном экономическом форуме поднялись на 8% по сравнению с прошлым годом. Так, в 2023 обед на ПМЭФ стоил 4 500 рублей. В 2024 году сет из трех блюд, десерта и напитка обойдется в 4 900 рублей, передает корреспондент. «Цены в главном ресторане выросли на 8%. Сейчас участникам и гостям форума предложен выбор из четырех сетов за 4 900 рублей <…> В прошлом году можно было выбрать из трех сетов за 4 500 рублей», — сообщает журналист «Фонтанки», находящийся на форуме. Самое дешевое в меню — эспрессо за 350 рублей. Дороже всего заказать, например, сет холодных закусок к вину, в него входят ягоды, хамон и сыры, цена на него — 9000 рублей. Горячие блюда стоят от 1800 рублей до 2500 рублей. Также в меню можно найти салат с форелью слабой соли за 1700 рублей, томленое ребро фермерского бычка за 2500 рублей, ягодный морс стоимостью 1000 рублей. Стоимость вина в меню начинается от 4000 и достигает 10000. Самый дорогой алкогольный напиток, представленный в меню стенда Краснодарского края — десятилетний Новокубанский коньяк. При этом размеры порций и граммовки блюд не указаны. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, форум вызывает «повышенный интерес» среди иностранных представителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на бизнес-ланчи на Петербургском международном экономическом форуме поднялись на 8% по сравнению с прошлым годом. Так, в 2023 обед на ПМЭФ стоил 4 500 рублей. В 2024 году сет из трех блюд, десерта и напитка обойдется в 4 900 рублей, передает корреспондент. «Цены в главном ресторане выросли на 8%. Сейчас участникам и гостям форума предложен выбор из четырех сетов за 4 900 рублей <…> В прошлом году можно было выбрать из трех сетов за 4 500 рублей», — сообщает журналист «Фонтанки», находящийся на форуме. Самое дешевое в меню — эспрессо за 350 рублей. Дороже всего заказать, например, сет холодных закусок к вину, в него входят ягоды, хамон и сыры, цена на него — 9000 рублей. Горячие блюда стоят от 1800 рублей до 2500 рублей. Также в меню можно найти салат с форелью слабой соли за 1700 рублей, томленое ребро фермерского бычка за 2500 рублей, ягодный морс стоимостью 1000 рублей. Стоимость вина в меню начинается от 4000 и достигает 10000. Самый дорогой алкогольный напиток, представленный в меню стенда Краснодарского края — десятилетний Новокубанский коньяк. При этом размеры порций и граммовки блюд не указаны. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, форум вызывает «повышенный интерес» среди иностранных представителей.