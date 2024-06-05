Песков оценил интерес к ПМЭФ-2024

В Кремле оценили масштабы и интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, форум вызывает «повышенный интерес».
«Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, так и иностранных представителей. Надо проанализировать пропорциональный состав, сколько из этого количества иностранцев и россиян. Нужно подождать, думаю, ближе к пленарному заседанию можно будет сделать выводы», — отметил Песков.
По его словам, участники ждут пленарного заседания, на котором традиционно выступит президент Владимир Путин. Он также примет участие в дискуссии. К этому мероприятию и в России, и за рубежом приковано особое внимание.
ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По данным организаторов, по числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.
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