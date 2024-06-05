Песков оценил интерес к ПМЭФ-2024

Песков оценил большой интерес к ПМЭФ-2024
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ПМЭФ-20204 традиционно вызывает огромный интерес, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ПМЭФ-20204 традиционно вызывает огромный интерес, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

В Кремле оценили масштабы и интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, форум вызывает «повышенный интерес».

«Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, так и иностранных представителей. Надо проанализировать пропорциональный состав, сколько из этого количества иностранцев и россиян. Нужно подождать, думаю, ближе к пленарному заседанию можно будет сделать выводы», — отметил Песков.

По его словам, участники ждут пленарного заседания, на котором традиционно выступит президент Владимир Путин. Он также примет участие в дискуссии. К этому мероприятию и в России, и за рубежом приковано особое внимание.

ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По данным организаторов, по числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.

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В Кремле оценили масштабы и интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, форум вызывает «повышенный интерес». «Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, так и иностранных представителей. Надо проанализировать пропорциональный состав, сколько из этого количества иностранцев и россиян. Нужно подождать, думаю, ближе к пленарному заседанию можно будет сделать выводы», — отметил Песков. По его словам, участники ждут пленарного заседания, на котором традиционно выступит президент Владимир Путин. Он также примет участие в дискуссии. К этому мероприятию и в России, и за рубежом приковано особое внимание. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По данным организаторов, по числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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