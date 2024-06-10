Под Челябинском водитель Toyota погиб в лобовом столкновении с фурой

Неподалеку от Челябинска Toyota Platz лоб в лоб столкнулась с большегрузом. Водитель легкового автомобиля погиб, сообщили 10 июня в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
«Предварительно, в поселке железнодорожной станции Серозак Сосновского района в 11:00 водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновения с автомобилем Scania, которым управлял водитель 1979 года рождения. Водитель легкового авто скончался на месте, его пассажир госпитализирован», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас устанавливают личности погибшего и пострадавшего. Водителю на вид около 30 лет. Его пассажиру, который находится в реанимации — 25-30 лет.
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