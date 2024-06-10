В Екатеринбурге на суд к поджигателю пришел главный военком области

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде рассматривают уголовное дело Алексея Белозерского, который в прошлом году поджег военкомат в центре города. В заседании участвовал главный военный комиссар Свердловской области, полковник Юрий Аксенов, передает корреспондент URA.RU.
Журналистам в зале запретили снимать фото и видео и даже вести аудиозапись. Аксенов присутствовал в качестве потерпевшего. Он рассказал о дне, когда была совершена попытка поджога военкомата на проспекте Ленина, 6Б. «Наш военкомат — историческое здание. Оно имеет четкие обозначения. Вечером 22 августа [2023 года] я был в своем кабинете. Тогда о случившемся мне доложил дежурный. [Коктейль Молотова] был брошен в окно, но из-за решетки он не попал внутрь. <…> Задымления не было, но небольшой запах гари был. Разгореться пламени не дали сотрудники военкомата, они сработали слаженно, оперативно. Я видел лишь последствия», — описал те события офицер.
По его словам, к августу прошлого года в России было совершено 30 попыток поджога военкомата, семь из них — в Свердловской области. «После этого мы приняли меры по усилению охраны. На улице у входа выставлены наряды полиции. Теперь они ежедневно патрулируют территорию», — отметил Аксенов. Сотрудники МВД, которые в тот день не смогли оперативно поймать Белозерского, впоследствии были уволены из органов, добавил он.
«Некрасиво, имея погоны, говорить, что я [тогда] испугался. Но я испугался за возможные глобальные последствия, которые могли случиться, если бы разгорелся сильный пожар», — продолжил Аксенов. По словам военкома, действия подсудимого вызвало возмущение у мирного населения. После этого Белозерский попросил прощения у полковника: «Приношу извинения за причиненный ущерб и за свое противоправное действие перед вами и всеми сотрудниками военкомата».
Затем гособвинитель допросил свидетельницу — продавщицу магазина «Дом» Алену Ершову. Она продала Белозерскому атрибутику, из которой он впоследствии сделал зажигательные смеси. «Он подошел, приличный человек, купил три пустых бутылки, канистру объемом 5-10 литров и ушел. Никаких подозрений у меня не вызвал. О том, что он собирался поджечь военкомат, я не знала. Из-за того, что в тот день было мало покупателей, я запомнила его», — рассказала женщина.
По данным URA.RU, Белозерский мог стать жертвой мошенников с Украины. Сначала они заставили его перевести им около четырех миллионов рублей, а потом совершить поджег. Когда мужчина убегал от военкомата, то осознал случившееся. Он добровольно сдался полиции
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!