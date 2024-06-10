В Екатеринбурге на суд к поджигателю пришел главный военком области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание проходит в гарнизонном военном суде
Заседание проходит в гарнизонном военном суде Фото:

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде рассматривают уголовное дело Алексея Белозерского, который в прошлом году поджег военкомат в центре города. В заседании участвовал главный военный комиссар Свердловской области, полковник Юрий Аксенов, передает корреспондент URA.RU.

Журналистам в зале запретили снимать фото и видео и даже вести аудиозапись. Аксенов присутствовал в качестве потерпевшего. Он рассказал о дне, когда была совершена попытка поджога военкомата на проспекте Ленина, 6Б. «Наш военкомат — историческое здание. Оно имеет четкие обозначения. Вечером 22 августа [2023 года] я был в своем кабинете. Тогда о случившемся мне доложил дежурный. [Коктейль Молотова] был брошен в окно, но из-за решетки он не попал внутрь. <…> Задымления не было, но небольшой запах гари был. Разгореться пламени не дали сотрудники военкомата, они сработали слаженно, оперативно. Я видел лишь последствия», — описал те события офицер.

По его словам, к августу прошлого года в России было совершено 30 попыток поджога военкомата, семь из них — в Свердловской области. «После этого мы приняли меры по усилению охраны. На улице у входа выставлены наряды полиции. Теперь они ежедневно патрулируют территорию», — отметил Аксенов. Сотрудники МВД, которые в тот день не смогли оперативно поймать Белозерского, впоследствии были уволены из органов, добавил он.

«Некрасиво, имея погоны, говорить, что я [тогда] испугался. Но я испугался за возможные глобальные последствия, которые могли случиться, если бы разгорелся сильный пожар», — продолжил Аксенов. По словам военкома, действия подсудимого вызвало возмущение у мирного населения. После этого Белозерский попросил прощения у полковника: «Приношу извинения за причиненный ущерб и за свое противоправное действие перед вами и всеми сотрудниками военкомата».

Затем гособвинитель допросил свидетельницу — продавщицу магазина «Дом» Алену Ершову. Она продала Белозерскому атрибутику, из которой он впоследствии сделал зажигательные смеси. «Он подошел, приличный человек, купил три пустых бутылки, канистру объемом 5-10 литров и ушел. Никаких подозрений у меня не вызвал. О том, что он собирался поджечь военкомат, я не знала. Из-за того, что в тот день было мало покупателей, я запомнила его», — рассказала женщина.

По данным URA.RU, Белозерский мог стать жертвой мошенников с Украины. Сначала они заставили его перевести им около четырех миллионов рублей, а потом совершить поджег. Когда мужчина убегал от военкомата, то осознал случившееся. Он добровольно сдался полиции

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде рассматривают уголовное дело Алексея Белозерского, который в прошлом году поджег военкомат в центре города. В заседании участвовал главный военный комиссар Свердловской области, полковник Юрий Аксенов, передает корреспондент URA.RU. Журналистам в зале запретили снимать фото и видео и даже вести аудиозапись. Аксенов присутствовал в качестве потерпевшего. Он рассказал о дне, когда была совершена попытка поджога военкомата на проспекте Ленина, 6Б. «Наш военкомат — историческое здание. Оно имеет четкие обозначения. Вечером 22 августа [2023 года] я был в своем кабинете. Тогда о случившемся мне доложил дежурный. [Коктейль Молотова] был брошен в окно, но из-за решетки он не попал внутрь. <…> Задымления не было, но небольшой запах гари был. Разгореться пламени не дали сотрудники военкомата, они сработали слаженно, оперативно. Я видел лишь последствия», — описал те события офицер. По его словам, к августу прошлого года в России было совершено 30 попыток поджога военкомата, семь из них — в Свердловской области. «После этого мы приняли меры по усилению охраны. На улице у входа выставлены наряды полиции. Теперь они ежедневно патрулируют территорию», — отметил Аксенов. Сотрудники МВД, которые в тот день не смогли оперативно поймать Белозерского, впоследствии были уволены из органов, добавил он. «Некрасиво, имея погоны, говорить, что я [тогда] испугался. Но я испугался за возможные глобальные последствия, которые могли случиться, если бы разгорелся сильный пожар», — продолжил Аксенов. По словам военкома, действия подсудимого вызвало возмущение у мирного населения. После этого Белозерский попросил прощения у полковника: «Приношу извинения за причиненный ущерб и за свое противоправное действие перед вами и всеми сотрудниками военкомата». Затем гособвинитель допросил свидетельницу — продавщицу магазина «Дом» Алену Ершову. Она продала Белозерскому атрибутику, из которой он впоследствии сделал зажигательные смеси. «Он подошел, приличный человек, купил три пустых бутылки, канистру объемом 5-10 литров и ушел. Никаких подозрений у меня не вызвал. О том, что он собирался поджечь военкомат, я не знала. Из-за того, что в тот день было мало покупателей, я запомнила его», — рассказала женщина. По данным URA.RU, Белозерский мог стать жертвой мошенников с Украины. Сначала они заставили его перевести им около четырех миллионов рублей, а потом совершить поджег. Когда мужчина убегал от военкомата, то осознал случившееся. Он добровольно сдался полиции
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...