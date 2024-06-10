Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс до Тюмени

Авиакомпания "Ямал" ввела дополнительный рейс на 22 июня
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Салехарда до Тюмени на 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Дополнительный рейс Тюмень — Салехард и Салехард — Тюмень вводится на 22 июня. Вылет из Тюмени состоится в 15:20, вылет из Салехарда запланирован на 18:10», — сообщает пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщило, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы по России. В города РФ самолеты будут летать в течение лета.
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