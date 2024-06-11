В Челябинской области выросло число выставленных на продажу отелей и магазинов

11 июня 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

В среднем стоимость объектов составляет 7,5 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области в июне 2024 года по сравнению с апрелем на 18% выросло число выставленных на продажу помещений свободного назначения, в том числе магазинов, кафе, гостиниц и помещений под офисы. Стоимость такой недвижимости на данный момент в среднем составляет 7,5 млн рублей, 53 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили 11 июня в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Количество доступных объектов в сегменте продажи подобной коммерческой недвижимости в Челябинской области по сравнению с апрелем 2024 года увеличилось на 18%. Средняя стоимость продажи помещений свободного назначения в регионе составила 7,5 млн рублей, а аренды — 65 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по Челябинску число продаваемых помещений свободного назначения выросло на 18%, арендных — на 11%. При этом снять подобную недвижимость в аренду можно за 65 тысяч рублей, по 619 тысяч рублей за квадрат. Как объяснил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов, в среднем по России площадь помещений свободного назначения составляет 125 квадратных метров, а для аренды — 100 квадратных метров. При этом в большинстве регионов площадь предложения в продаже выше. Это говорит о том, что снять такое коммерческое помещение значительно сложнее, чем приобрести. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в июне 2024 года по сравнению с апрелем на 18% выросло число выставленных на продажу помещений свободного назначения, в том числе магазинов, кафе, гостиниц и помещений под офисы. Стоимость такой недвижимости на данный момент в среднем составляет 7,5 млн рублей, 53 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили 11 июня в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Количество доступных объектов в сегменте продажи подобной коммерческой недвижимости в Челябинской области по сравнению с апрелем 2024 года увеличилось на 18%. Средняя стоимость продажи помещений свободного назначения в регионе составила 7,5 млн рублей, а аренды — 65 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по Челябинску число продаваемых помещений свободного назначения выросло на 18%, арендных — на 11%. При этом снять подобную недвижимость в аренду можно за 65 тысяч рублей, по 619 тысяч рублей за квадрат. Как объяснил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов, в среднем по России площадь помещений свободного назначения составляет 125 квадратных метров, а для аренды — 100 квадратных метров. При этом в большинстве регионов площадь предложения в продаже выше. Это говорит о том, что снять такое коммерческое помещение значительно сложнее, чем приобрести.