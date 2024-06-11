11 июня 2024

Для поиска очага пожара в свердловском цехе применили беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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На пожаре в Свердловской области дроны помогают искать очаг возгорания (архивное фото)
На пожаре в Свердловской области дроны помогают искать очаг возгорания (архивное фото) Фото:

В цехе по производству автопокрышек в Арамиле (Свердловская область) применили беспилотники, чтобы найти и пролить водой очаг возгорания. Об этом сообщили представители МЧС России.

«В Арамиле для разведки очага пожара в цехе и координации действий применяются беспилотники. Специалисты взяли пробы воздуха, превышения допустимой концентрации вредных веществ нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МЧС.

Ранее в свердловском цехе удалось потушить открытый огонь. По данным МЧС, пожар тушили 32 специалиста и девять единиц техники.

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В цехе по производству автопокрышек в Арамиле (Свердловская область) применили беспилотники, чтобы найти и пролить водой очаг возгорания. Об этом сообщили представители МЧС России. «В Арамиле для разведки очага пожара в цехе и координации действий применяются беспилотники. Специалисты взяли пробы воздуха, превышения допустимой концентрации вредных веществ нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МЧС. Ранее в свердловском цехе удалось потушить открытый огонь. По данным МЧС, пожар тушили 32 специалиста и девять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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