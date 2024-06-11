Для поиска очага пожара в свердловском цехе применили беспилотники

На пожаре в Свердловской области дроны помогают искать очаг возгорания (архивное фото)
В цехе по производству автопокрышек в Арамиле (Свердловская область) применили беспилотники, чтобы найти и пролить водой очаг возгорания. Об этом сообщили представители МЧС России.
«В Арамиле для разведки очага пожара в цехе и координации действий применяются беспилотники. Специалисты взяли пробы воздуха, превышения допустимой концентрации вредных веществ нет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МЧС.
Ранее в свердловском цехе удалось потушить открытый огонь. По данным МЧС, пожар тушили 32 специалиста и девять единиц техники.
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