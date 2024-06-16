В Сургуте (ХМАО) подростки устраивают гонки на тротуаре на арендованном самокате, к которому прикреплено кресло. Прохожие удивлены необычной ездой на самодельном транспорте и вынуждены отпрыгивать в сторону, чтобы не попасть под колеса кресла-самоката. Экстремального райдера запечатлел на видео очевидец.
«Не бойся, просто газуй!», — говорит автор в видеоролики, который опубликовал «К-информ» в соцсети «ВКонтакте». На видео видно, как подросток на кресле-самокате несколько раз чуть не врезался в припаркованные автомобили во время езды по тротуару.
В комментариях к посту местный житель пожаловался, что столкнулся с райдером, когда ехал на велосипеде. «Вот такой же на самокате с креслом врезался в меня ночью в парке „За Саймой“. Да так, что у меня сломалась „лягушка“ на велосипеде», — написал Леонид Махсудов.
Сургутяне уже не впервые наблюдают подобную езду на кресле-самокате в городе. Райдеры кошмарят местных жителей, рассекая по улицам на самодельном транспорте, и не реагируют на замечания прохожих.
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