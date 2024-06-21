21 июня 2024

В Верхней Пышме из горящего здания эвакуировались 35 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные спасли из полыхающего дома 15 человек (архивное фото)
Пожарные спасли из полыхающего дома 15 человек (архивное фото) Фото:

На Успенском проспекте в Верхней Пышме (Свердловская область) ночью 22 июня загорелась квартира в 10-этажном жилом доме. Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек, пожарные вытащили из горящего здания еще 15 жителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 20 человек, из них четыре ребенка, и звеном газодымозащитной службы спасены 15 человек, из них восемь детей, по лестничным маршам с помощью спасательных устройств», — говорится на сайте ведомства. На площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество, стены и пол.

В тушении пожара участвовали пять спецмашин и 19 пожарных. Открытое горение удалось ликвидировать через полчаса после появления информации о возгорании.

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На Успенском проспекте в Верхней Пышме (Свердловская область) ночью 22 июня загорелась квартира в 10-этажном жилом доме. Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек, пожарные вытащили из горящего здания еще 15 жителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 20 человек, из них четыре ребенка, и звеном газодымозащитной службы спасены 15 человек, из них восемь детей, по лестничным маршам с помощью спасательных устройств», — говорится на сайте ведомства. На площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество, стены и пол. В тушении пожара участвовали пять спецмашин и 19 пожарных. Открытое горение удалось ликвидировать через полчаса после появления информации о возгорании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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