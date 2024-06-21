В Верхней Пышме из горящего здания эвакуировались 35 человек

На Успенском проспекте в Верхней Пышме (Свердловская область) ночью 22 июня загорелась квартира в 10-этажном жилом доме. Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек, пожарные вытащили из горящего здания еще 15 жителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 20 человек, из них четыре ребенка, и звеном газодымозащитной службы спасены 15 человек, из них восемь детей, по лестничным маршам с помощью спасательных устройств», — говорится на сайте ведомства. На площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество, стены и пол.
В тушении пожара участвовали пять спецмашин и 19 пожарных. Открытое горение удалось ликвидировать через полчаса после появления информации о возгорании.
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