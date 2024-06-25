Челябинцам окажут бесплатную юридическую помощь

Консультировать челябинцев будут 28 июня с 10:00 до 12:00
В Челябинске 28 июня в областном штабе общественной поддержки пройдет день бесплатной юридической помощи. Обратиться к экспертам может любой желающий, сообщили в государственной жилищной инспекции области (ГЖИ).
«Обратиться за правовой консультацией может любой желающий. Гражданам желательно иметь при себе копии документов, относящихся к проблеме» — рассказали в ГЖИ.
Консультация организуют 28 июня в областном центре на улице Кирова, 167. Челябинцев будут принимать с 10:00 до 12:00. Проконсультироваться предлагают у:
- ГЖИ
- Росреестра
- ФССП области
- минсоцотношений
- отделения СФР
- омбудсмена по правам человека и уполномоченного по правам ребенка
- уполномоченного по защите прав предпринимателей
- нотариусов и адвокатов.
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