Челябинцам окажут бесплатную юридическую помощь

В Челябинске пройдет единый день бесплатной юридической помощи
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, депутат, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию
Консультировать челябинцев будут 28 июня с 10:00 до 12:00 Фото:

В Челябинске 28 июня в областном штабе общественной поддержки пройдет день бесплатной юридической помощи. Обратиться к экспертам может любой желающий, сообщили в государственной жилищной инспекции области (ГЖИ).

«Обратиться за правовой консультацией может любой желающий. Гражданам желательно иметь при себе копии документов, относящихся к проблеме» — рассказали в ГЖИ.

Консультация организуют 28 июня в областном центре на улице Кирова, 167. Челябинцев будут принимать с 10:00 до 12:00. Проконсультироваться предлагают у:

  • ГЖИ
  • Росреестра
  • ФССП области
  • минсоцотношений
  • отделения СФР
  • омбудсмена по правам человека и уполномоченного по правам ребенка
  • уполномоченного по защите прав предпринимателей
  • нотариусов и адвокатов.

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В Челябинске 28 июня в областном штабе общественной поддержки пройдет день бесплатной юридической помощи. Обратиться к экспертам может любой желающий, сообщили в государственной жилищной инспекции области (ГЖИ). «Обратиться за правовой консультацией может любой желающий. Гражданам желательно иметь при себе копии документов, относящихся к проблеме» — рассказали в ГЖИ. Консультация организуют 28 июня в областном центре на улице Кирова, 167. Челябинцев будут принимать с 10:00 до 12:00. Проконсультироваться предлагают у:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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