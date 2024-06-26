26 июня 2024

«Яндекс» проверил уровень цифровой грамотности челябинских школьников

«Яндекс»: челябинские школьники показали высокий уровень цифровой грамотности
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Современных школьников учат безопасности в сети Фото:

«Яндекс» диагностировал компьютерные навыки челябинских школьников с 5-го по 11-е классы. Проверка показала высокий уровень цифровой грамотности учащихся Челябинской области.

«Диагностика показала высокий уровень цифровой грамотности челябинских школьников по информатике. Регион оказался на девятом месте по количеству участников — диагностику прошли 6 287 школьников. Всего в диагностике участвовало 228 тысяч учеников страны», — отмечают в компании «Яндекс».

По данным старшего методиста «Яндекс. Учебник» Романа Левина, большинство учеников, 93%, умеют определять небезопасный контент в сети. Почти столько же, 89%, справились с кодированием информации и работой в браузере (88%). Школьники хорошо владеют цифровым этикетом и умеют отвечать на кибербуллинг (86%), уверенно работают с почтой (84%).

Раздел «Основы теоретической информатики по ФГОС» был нацелен на проверку знания информатики с учетом федеральных рекомендаций. Его прошли 54% участников. В раздел «Программирование» вошли задания на владение языком Python. Из тех старшеклассников, кто приступил к решению, с ними справился каждый третий.

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«Яндекс» диагностировал компьютерные навыки челябинских школьников с 5-го по 11-е классы. Проверка показала высокий уровень цифровой грамотности учащихся Челябинской области. «Диагностика показала высокий уровень цифровой грамотности челябинских школьников по информатике. Регион оказался на девятом месте по количеству участников — диагностику прошли 6 287 школьников. Всего в диагностике участвовало 228 тысяч учеников страны», — отмечают в компании «Яндекс». По данным старшего методиста «Яндекс. Учебник» Романа Левина, большинство учеников, 93%, умеют определять небезопасный контент в сети. Почти столько же, 89%, справились с кодированием информации и работой в браузере (88%). Школьники хорошо владеют цифровым этикетом и умеют отвечать на кибербуллинг (86%), уверенно работают с почтой (84%). Раздел «Основы теоретической информатики по ФГОС» был нацелен на проверку знания информатики с учетом федеральных рекомендаций. Его прошли 54% участников. В раздел «Программирование» вошли задания на владение языком Python. Из тех старшеклассников, кто приступил к решению, с ними справился каждый третий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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