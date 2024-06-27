Состав двигался в сторону ЖБИ
В Екатеринбурге днем 28 июня на Малышевском мосту у трамвая 13-го маршрута, который ехал в сторону ЖБИ, слетело колесо. Об этом рассказал очевидец.
«Мост на ЖБИ. У трамвая отвалилось колесо», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. К месту происшествия приехали аварийщики.
К месту ЧП приехали сотрудники аварийной службы
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