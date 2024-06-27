Происшествия На екатеринбургском мосту у трамвая на ходу слетело колесо. Фото 28 июня 2024 в 13:52 Размер текста - 17 + Состав двигался в сторону ЖБИ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге днем 28 июня на Малышевском мосту у трамвая 13-го маршрута, который ехал в сторону ЖБИ, слетело колесо. Об этом рассказал очевидец. «Мост на ЖБИ. У трамвая отвалилось колесо», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. К месту происшествия приехали аварийщики. К месту ЧП приехали сотрудники аварийной службы telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге днем 28 июня на Малышевском мосту у трамвая 13-го маршрута, который ехал в сторону ЖБИ, слетело колесо. Об этом рассказал очевидец. «Мост на ЖБИ. У трамвая отвалилось колесо», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. К месту происшествия приехали аварийщики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям