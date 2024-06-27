27 июня 2024

На екатеринбургском мосту у трамвая на ходу слетело колесо. Фото

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайно-троллейбусное управление, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Состав двигался в сторону ЖБИ Фото:

В Екатеринбурге днем 28 июня на Малышевском мосту у трамвая 13-го маршрута, который ехал в сторону ЖБИ, слетело колесо. Об этом рассказал очевидец.

«Мост на ЖБИ. У трамвая отвалилось колесо», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. К месту происшествия приехали аварийщики.

К месту ЧП приехали сотрудники аварийной службы
К месту ЧП приехали сотрудники аварийной службы
Фото:

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В Екатеринбурге днем 28 июня на Малышевском мосту у трамвая 13-го маршрута, который ехал в сторону ЖБИ, слетело колесо. Об этом рассказал очевидец. «Мост на ЖБИ. У трамвая отвалилось колесо», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. К месту происшествия приехали аварийщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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